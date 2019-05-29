ZONGULDAK KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİNE BÖYLE HAZIRLANIYORLAR
1 saat önce
ZONGULDAK'ın Alaplı İlçesinde yaşayan pehlivanlar, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde madalya kazanabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:26 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ın Alaplı
İlçesinde yaşayan pehlivanlar, 658. Tarihi Kırkpınar
Yağlı Güreşlerinde madalya kazanabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.
Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübü güreşçileri, 1-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek dünyaca ünlü 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine madalya kazanmak istiyor. Ramazan ayında oruçlu olmalarına rağmen çalışmalarını sürdüren sporcular, iftar saatinden 1 saat önce çayırda yaptıkları antrenmanın ardından oruçlarını açıyor. Kulüp başkanı Hüseyin Uğuz, Ramazan ayının ardından başlayacak diğer müsabakalar ve Kırkpınar için hazır olmak için özveriyle çalıştıklarını söyledi. Hedeflerinin madalya olduğunu ifade eden Hüseyin Uğuz, Derece yapacak güreşçilerimiz var. İnşallah birçok güreşçimiz bu sezon bir üst boya çıkacaklar. İftardan önce çalışmaya başlıyoruz. İftardan sonra koşu ve fitness çalışması yapıyoruz. İnşallah bu sezon kırkpınar yağlı güreşlerinde birçok madalya kazanmayı hedefliyoruz. dedi.
'ÇOK ÇALIŞARAK HEDEFİMZE ULAŞACAĞIZ'
Pehlivan Sefa Yılmaz
, Ramazan ayı olmasına rağmen hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, 2016 yılında kendi boyumda 2'nci, 2018'de 3'üncü oldum. İnşallah bu sene daha çok çalışarak birinci olmak istiyorum. Ramazan ayından zor oluyor ama Allah çalışana veriyor. Çok çalışarak hedefimize ulaşmak istiyoruz. diye konuştu.
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