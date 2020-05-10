Zonguldak kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, uzun aradan sonra sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşıyor.

Devrim ve Sahil Bulvarı'ndaki yürüyüş alanlarına saat 11.00 itibarıyla çıkan vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyup maske taktığı görüldü.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de güzergah boyunca sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda anonslar yaptı.

Kızılay Ereğli Şubesi sahil bandında vatandaşlara maske, dezenfektan malzemeleri ve Anneler Günü dolayısıyla karanfil dağıttı.

Şube Başkanı Yaşar Ciğer, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle yaklaşık 2 aydır evlerinden çıkamayan vatandaşların sahil güzergahlarında yoğunluk oluşturduğunu belirterek, "Hem dinlenme hem yürüyüş yapma fırsatı buldular, çok mutlu oldular." dedi.

Ereğli Belediye Meclis Üyeleri ve zabıta ekipleri de sahil bulvarında yürüyüş yapan vatandaşlara karanfil ve maske dağıttı.