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ZONGULDAK Kız öğrencilerinin babalarıyla dansı binlerce beğeni aldı

1 saat önce

Kız öğrencilerinin babalarıyla dansı binlerce beğeni aldıZonguldak'ta Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu öğrencilerinin anne ve babalarıyla yaptıkları dans gösterisi sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Kız öğrencilerinin babalarıyla dansı binlerce beğeni aldı
Zonguldak'ta Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu öğrencilerinin anne ve babalarıyla yaptıkları dans gösterisi sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu 4 yaş grubu öğrencileri, okulun konferans salonunda yıl sonu gösterisi düzenledi. Birbirinden güzel şarkılarla dans edip eğlenen çocukların en çok alkış alan gösterileri ise anne ve babalarıyla yaptıkları danslar oldu. Kız çocuklar babalarıyla 'bana masal anlat baba' şarkısıyla dans etti. Çocukların babalarıyla yaptığı dans izleyicileri duygulandırdı. Erkek çocuklarının da anneleriyle yaptıkları dans ayakta alkışlandı. Sosyal medyalarda da paylaşılan dans videoları binlerce beğeni ve yorum aldı.
Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu öğrenci velileri, dans gösteri için öğretmen Diren Güngör Kılav'a teşekkür etti.
ZONGULDAK Kız öğrencilerinin babalarıyla dansı binlerce beğeni aldı
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:28 Kaynak: DHA
Zonguldak, Anne, Anadolu Lisesi, Güncel
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