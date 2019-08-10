Son Dakika Haberleri: ZONGULDAK KOMŞULARI, BABA VE OĞLUNU BIÇAKLADI
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ZONGULDAK KOMŞULARI, BABA VE OĞLUNU BIÇAKLADI

1 saat önce

Zonguldak'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Selçuk A., komşusu Zafer Ömür (62) ve oğlu Burak Ömür'ü (39) bıçaklayarak ağır yaraladı.

Zonguldak'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Selçuk A., komşusu Zafer Ömür (62) ve oğlu Burak Ömür'ü (39) bıçaklayarak ağır yaraladı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Selçuk A., komşusu Zafer Ömür'ün oturduğu dairenin kapısına giderek zili çaldı. Selçuk A., kapıyı açan Zafer Ömür ve oğlu Burak Ömür'e bir anda bıçakla saldırdı. Baba ve oğlu, vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, Zafer ve Burak Ömür'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Zafer Ömür, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne, oğlu Burak Ömür ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından Selçuk A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Bahçelievler Mahallesi, Zonguldak, Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:47 Kaynak: DHA
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