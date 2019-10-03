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Zonguldak-komşusunun mezarını kazarken kalp krizi geçirmişti muhtar konuştu

18 dakika önce

Komşusunun mezarını kazarken kalp krizi geçirmişti Muhtar konuştuZonguldak'ta Engin Yurtseven'in(32) ölen komşusu Muharrem Aktaş'ın(65) mezarını kazarken kalp krizi geçirmesiyle ilgili konuşan muhtar Şaban Açıkgöz, Muharrem arkadaşımız vefat eti.

Zonguldak-komşusunun mezarını kazarken kalp krizi geçirmişti muhtar konuştu, System.String[]

Komşusunun mezarını kazarken kalp krizi geçirmişti Muhtar konuştu

Zonguldak'ta Engin Yurtseven'in(32) ölen komşusu Muharrem Aktaş'ın(65) mezarını kazarken kalp krizi geçirmesiyle ilgili konuşan muhtar Şaban Açıkgöz, Muharrem arkadaşımız vefat eti. Onun mezarını kazarken toprak atarken kalp krizi vuruyor Engin arkadaşımıza. Orada vefat etti dedi.

İstanbul'da kanser tedavisi gören evli ve 2 çocuk babası Muharrem Aktaş, önceki gün hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Muharrem Aktaş'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Zonguldak'ın Ayvatlar köyüne gönderildi. İstanbul'da yaşayan ve tatil için köyüne gelen Engin Yurtseven de köydeki gençlerle birlikte mezarlığa giderek Muharrem Aktaş için mezar kazmaya başladı. Mezar kazarken aniden fenalaşan Engin Yurtseven mezarın içine yığıldı. Arkadaşları tarafından mezardan çıkartılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülmek istendi. Yolda karşılaşılan ambulansa konulan Engin Yurtseven hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen 2 çocuk babası Engin Yurtseven, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

SAĞLIK OCAĞININ AÇILMASINI İSTEDİ

Muharrem Aktaş ve Engin Yurtseven'in cenazeleri, dün öğle namazının ardından köy camiinde kılınan cenaze namazının ardından birlikte toprağa verildi. Muharrem Aktaş'ın mezarının 10 metre ilerisine kazılan mezarda Engin Yurtseven toprağa verildi. Ayvatlar Köyü Muhtarı Şaban Açıkgöz, ölen iki vatandaşının da çok iyi insanlar olduğunu anlatarak, Muharrem arkadaşımız vefat eti. Onun mezarını kazarken toprak atarken kalp krizi vuruyor Engin arkadaşımıza. Onu kenara almışlar ambulans gelene kadar. Orada vefat etmiş çocuk. Burası uzak. Ambulans çok geç geliyor buraya. Sağlık ocağı kapandı. Ben sağlık ocağının

açılmasını istiyorum. Şu anda sağlık ocağı yok. Ambulansın böyle konularda bir an evvel gelmesi için çalışma yapılamasını istiyorum. 1 saatte geldi ambulans. Erken gelse belki çocuk yaşardı. dedi.

Kalp Krizi, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:25 Kaynak: DHA
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