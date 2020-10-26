Zonguldak, kömür ve doğalgazın ardından şimdi de doğasıyla dünyaya açılacak - Son Dakika

Zonguldak, kömür ve doğalgazın ardından şimdi de doğasıyla dünyaya açılacak

26.10.2020 11:57

Zonguldak, kömür ve doğalgazın ardından şimdi de doğasıyla dünyaya açılacak Yurt dışından bile ziyaretçisi bulunan Harmankaya Parkuru, doğasıyla büyülüyor Yerin metrelerce altından çıkartılarak ülke ekonomisine katkılar sağlanan taş kömürü, açıklarında Fatih Sondaj Gemisi ile doğal gaz...

Zonguldak, kömür ve doğalgazın ardından şimdi de doğasıyla dünyaya açılacak

Yurt dışından bile ziyaretçisi bulunan Harmankaya Parkuru, doğasıyla büyülüyor

ZONGULDAK - Yerin metrelerce altından çıkartılarak ülke ekonomisine katkılar sağlanan taş kömürü, açıklarında Fatih Sondaj Gemisi ile doğal gaz rezervi bulunan Zonguldak; bu kez doğal güzellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Yurt dışından bile ziyaretçilerini ağırlayan Harmankaya parkuruna; BAKKA'dan hibe desteği ile doğal güzelliğiyle merdivenler, köprüler ve yürüyüş yolları yapılıyor.

2018 yılı Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek Programı kapsamında "Harmankaya Kanyonu Alternatif Turizm Odağı" projesi BAKKA'nın hibe desteği ile birlikte başladı. 27 ay sürmesi planlanan 918 bin 959 liralık projeye Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 689 bin 219 TL'lik destek sağlandı. Şehrin yoğun ve stresli yaşamından bunalan insanların kısa süreli de olsa doğa ile buluşmasını sağlamak üzere Zonguldak'ın doğa sporları, trekking-hiking, doğa yürüyüşü gibi benzer aktivitelerle tanıtılmasına, spor ve turizmin bütünleşik değer haline dönüştürülmesine katkı sağlanması için hayata geçirilen proje ile başarılı doğa sporcuların da yetiştirilmesine dolaylı olarak katkıda bulunuluyor.

4.5 kilometre uzunluğundaki parkurda başlangıç ve bitiş noktaları boyunca geçit platformları, asma köprü, kütük merdiven, korkuluk, WC, oturma grupları, ziyaretçi merkezi, yağmur sığınağı gibi aktiviteyi kolaylaştırıcı fiziksel düzenlemeler yer alıyor.

Dört büyük şelalesi ile büyük ilgi çekiyor

İl Özel İdaresi Proje Koordinatörü Ferhan Bostancı, Harmankaya Şelalelerinin kent merkezine de yakın olmasının önemli bir avantaj olduğunu vurguladı. 2018 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın önemli ölçüde hibe desteği ile hayata geçirilen projede çalışmalar sürüyor. Parkurun bin 450 metresindeki çalışmaların tamamlandığını ifade eden Bostancı, şöyle dedi:

"Harmankaya Şelaleleri Zonguldak şehir merkezine 4.5 kilometre mesafede bulunmaktadır. Doğa severler ve trekkingcilerin yoğun olarak kullandığı bir parkurdur. Fakat parkurun zorluğu ziyaretçilerin sıkıntılar yaşamasına sebebiyet veriyordu. 2018 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan alınan hibe desteği ile Zonguldak Valiliği Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği ve İl Özel İdaresi işbirliğinde 2018 yılında bir proje geliştirdik. Proje Valimiz Ahmet Çınar, daha sonra Erdoğan Bektaş ve şimdiki Valimiz Mustafa Tutulmaz önderliğinde devam etmektedir. Parkurda ziyaretçilerin yürüyüşünü kolaylaştıracak merdivenler, köprüler, taş duvarlar tahkimatlar yapıldı. Tamamen doğaya uyumlu, ahşap malzemelerden tabiatı, bitki örtüsüne zarar vermeden yürüyüş yollarını kolaylaştırıcı eklemeler yapmış bulunmaktayız. Parkurumuz 4.5 kilometre uzunluğunda, 4 büyük şelaleden oluşmaktadır. 2.5 kilometrelik parkurda bitki örtüsünü temizleyerek yeni yollar açtık. İki kilometrelik yol boyunca da parkurun tamamlandığı noktada kuş kayası seyir terası Zonguldak manzarası hakim bir tepedir. Burada restoran, ziyaretçi merkezi ve seyir terası yapmayı planlıyoruz. Parkurumuzun bin 450 metresini tamamladık. 2021 yılında tekrar inşaat faaliyetlerine başlayarak parkuru tamamlamayı hedefliyoruz."

Yurt dışından bile ziyaretçi akınına uğruyor

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından gelen ziyaretçilerin bile yoğun ilgi gösterdiği parkurda doğaya uyumlu çalışmalar yapıldığını belirten Ferhan Bostancı, "Parkurumuz şehir merkezine yakın olması sebebiyle yoğun ilgi odağı halinde. İl dışı ve yurt dışından ziyaretçilerimiz var. Projeyi yapmaya başladığımızda insanlar yoğun olarak gelmeye başlamışlardı. Tüm Türkiye ve yurt dışında da bilinen bir parkurdur. Çok zorlu bir parkur. Dere yatağı içerisinden, kayaların üzerinden insanlar gidiyordu. Yer yer sakatlanmalar yaşanmakta AFAD ekipleri müdahale etmekteydi. Hava karardığında insanlar yollarını bulmada zorluklar yaşıyorlardı. İnsanların yürüyüşünü kolaylaştırıcı patika yollar açtık. Doğaya uyumlu ahşap merdivenler, ayaklı köprüler yapmak suretiyle ziyaretçilerin daha kolay parkuru tamamlamalarını hedefledik. Tamamen doğaya uyumlu, doğaya herhangi bir zarar vermeden parkuru tamamlamayı hedefledik. Daha önceki eklentileri de sökeceğiz. Demir merdiveni de sökeceğiz. Tamamen doğaya uyumlu, doğayla iç içe insanların şehrin gürültüsünden uzaklaşıp, doğayla iç içe olduğu, huzuru bulabildiği bir mekan haline getirmeye çalıştık" diye konuştu.

"Zonguldak artık yeni bir turizm odağı haline gelmektedir"

Kentin taş kömürü, endüstri mirası, denizi, doğal gazının yanı sıra doğal güzellikleriyle de yeni bir turizm odağı haline geldiğinin altını çizen Bostancı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Harmankaya parkuru için Türkiye'nin her yerinden her hafta turlar düzenlenmektedir. Doğa severlerin trekkingcilerin rağbet gösterdiği bir parkurdur. Karaelmas'ın karasına Batı Karadeniz'in mavisine ve Harmankaya'nın yeşilliğine tüm doğa severleri bekliyoruz. Cumhuriyetin ilk vilayeti Zonguldak; bugüne kadar kömürüyle anıldı. Bugünlerde doğalgazı ile anılmaya devam ediyor. Ancak Zonguldak TTK endüstri mirasıyla, kültürel mirasıyla ön plana çıkmaktadır. Zonguldak'ın mavisi, yeşili, doğal güzellikleriyle yeni bir turizm odağı haline gelmesini arzuluyoruz. Tüm doğa severleri, macera tutkunlarını, endüstriyel ve kültürel miras tutkunlarını Zonguldak'a bekliyoruz. Zonguldak artık yeni bir turizm odağı haline gelmektedir.

Zonguldak, kömür ve doğalgazın ardından şimdi de doğasıyla dünyaya açılacak
Zonguldak, kömür ve doğalgazın ardından şimdi de doğasıyla dünyaya açılacak
Zonguldak, kömür ve doğalgazın ardından şimdi de doğasıyla dünyaya açılacak
Zonguldak, kömür ve doğalgazın ardından şimdi de doğasıyla dünyaya açılacak

Türkiye Taş Kömürü, Harmankaya, Zonguldak, Kömür, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zonguldak, kömür ve doğalgazın ardından şimdi de doğasıyla dünyaya açılacak - Son Dakika


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