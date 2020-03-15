Zonguldak Kömürspor: 2 - 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Zonguldak Kömürspor: 2 - 1 - Son Dakika Spor

Zonguldak Kömürspor: 2 - 1

6 saat önce

STAT: 19 Mayıs StadıHAKEMLER: Efe Tanrıverdi (xx), Vural Gül (xx), Nurettin Dinçer Demir (xx)YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (xx), Caner (xx), Yalçın (xx), Veli (xx), Ramazan (xxx), Oğuz (xx) (Dk. 46 İlyas Kubilay Yavuz (xxx), Ferhat (xxx), Guido (xx) (Dk.

Zonguldak Kömürspor: 2 - 1, System.String[]

STAT: 19 Mayıs Stadı

HAKEMLER: Efe Tanrıverdi (xx), Vural Gül (xx), Nurettin Dinçer Demir (xx)

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (xx), Caner (xx), Yalçın (xx), Veli (xx), Ramazan (xxx), Oğuz (xx) (Dk. 46 İlyas Kubilay Yavuz (xxx), Ferhat (xxx), Guido (xx) (Dk. 81 İbrahim Halil Çolak (xx), Gökhan Alsan (xxx), Burak (xxx), Atabey (xx) (Dk. 75 Ahmethan Köse (xx)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR:   Sinan (x), Cenk (x), Mehmet (x), Muammer (xx), Serhat (x) (Dk. 66 Muhammet Beşir (x), Hakan (x), Metin (xx), Onurcan (x) (Dk. 66 İsmail Güven (x), Berkan (x), Görkem (x) (Dk. 78 Yiğit İsmail Gökoğlan (x), Emre (xx)

GOLLER: Dk. 48 İlyas Kubilay Yavuz, Dk. 67 Gökhan Alsan (P) (Yılport Samsunspor) Dk. 71 Mehmet Gürkan Öztürk (Zonguldak Kömürspor)

SARI KARTLAR: İlyas Kubilay Yavuz (Yılport Samsunspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grupta ligin 28'inci haftasında Yılport Samsunspor kendi sahasında konuk ettiği Zonguldak Kömürspor'u 2-1 'lik skorla yenerek üst üste 12'nci galibiyetini aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

24'üncü dakikada Ferhat'ın pasıyla buluşan Atabey'in ceza sahasından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

32'nci dakikada ani gelişen Zonguldak Kömürspor atağında Cenk Doğan'ın ara pasıyla buluşan Serhat Baştan'ın şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

36'ncı dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında topla buluşan Burak Çalık'ın şutunda defansa da çarpan top kornere çıktı.

48'inci dakikada Burak Çalık'ın pasıyla buluşan İlyas Kubilay'ın şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

56'ncı dakikada Nurullah Aslan'ın kale atışında topla buluşan Burak Çalık'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

58'inci dakikada İlyas Kubilay Yavuz'un ara pasıyla buluşan Guido'nun kaleye çektiği şutu kaleci son anda engelledi, dönen topu Zonguldak Kömürspor defansı uzaklaştırdı.

67'nci dakikada Burak Çalık'ın kazandığı penaltı vuruşunu kullanan Gökhan Alsan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

71'inci dakikada Mehmet Gürkan Öztürk'ün penaltı vuruşunda kaleci Nurullah'tan dönen topu yine Mehmet Gürkan'ın vuruşunda ağlarla buluştu. 2-1

82'nci dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında İlyas Kubilay Yavuz'un yaklaşık 20 metreden çektiği şutu kaleci son anda kornere çıkarttı.

83'üncü dakikada Burak Çalık'ın pasıyla buluşan Gökhan Alsan'ın ceza sahası çaprazından çektiği şut direğin dibinden auta çıktı.


- Samsun
Ankara 19 Mayıs Stadı, Mustafa Fehmi Kubilay, Samsunspor, Zonguldak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 07:15 Kaynak: DHA
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