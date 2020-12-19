Zonguldak Kömürspor: 2-2

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'un ertelenen 7'nci hafta müsabakasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Zonguldak Kömürspor ile 2-2 berabere kaldı.

Bergüzar Korel ve Hatice Şendil SMA hastası çocuk için bağış gecesi yaptı! Acun Ilıcalı 250 bin TL gönderdi