STAT: Devrek İlçe
HAKEMLER: Erdoğan Özkaya (xx), Selim Şenöz (xx), Erdem Değirmenci (xx)ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Taha Cengiz (xx) - Emre (xx), Hakan (xx), İlker (xx), Aykut Emre (xx), Ali Fırat (xx), Sinan (xx), Serbay (xx)(Dk. 62 Oktay xx), Murat (xx)(Dk. 82 Hüseyin x), Furkan (xx)(Dk. 77 Ahmet Hakan xx), Ramazan (xx)ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Mert (xx)- Abdullah (xx), Yunus Emre (xx), Batuhan (xx), Samed (xx)(Dk. 46 Batuhan Yılmaz x), Mustafa Ethem (x)(Dk. 70 Abdülkadir x), Hakan (xx), Umut (xx)(Dk. 58 Sabrican x), Talip (xx), Rıdvan (xx), Sefa (xx)(Dk. 80 Uğurcan x)SARI KARTLAR: Oktay, Ramazan, Hakan (Zonguldak Kömürspor) - Ethem, Abdullah (24 Erzincanspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 53 Batuhan Yılmaz (24 Erzincanspor)
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında 24 Erzincanspor ile 0-0 berabere kaldı.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Zonguldak Kömürspor - 24 Erzincanspor: 0-0 - Son Dakika Spor