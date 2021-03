Zonguldak Kömürspor: 3-0

STAT: Şanlıurfa GAP

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Selçuk Kaplan, Yusuf ŞimşekŞANLIURFASPOR: Hakan - Göksu (Dk. 64 Mustafa Samican), Galip (Dk. 70 Hüseyin), Mehmet Taşçı , Turgut (Dk. 85 Tarık), Yunus (Dk. 85 Süleyman), Can, Cihan (Dk. 45 İhsan), Hüseyin, Onur, Muhammed RaşitZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan - Muhammed Yeşil, Emre (Dk. 79 İhsan), Ahmet Hakan (Dk. 58 Atalay), Haluk, Hakan, İlker, Aykut, Oktay (Dk. 58 Tezcan), Enes (Dk. 83 Hüseyin), Rıdvan (Dk. 58 Neşet)SARI KARTLAR: Galip ( Şanlıurfaspor ) - Haluk, Hüseyin ( Zonguldak Kömürspor)GOLLER: Dk. 5 Onur, Dk. 51-Dk. 53 Can (Şanlıurfaspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 29'uncu hafta maçında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Zonguldak Kömürspor'u 3-0 yendi.5'inci dakikada Turgut'un pasıyla kale önünde topla buluşan Onur'un şutunda fileler havalandı: 1-0.51'inci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Can, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.53'üncü dakikada Cihan'ın pasıyla kale önünde topla bulaşan Can, sert bir vuruşla kendisinin 2'nci takımının 3'üncü golünü kaydetti: 3-0.Maç Şanlıurfaspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

- Şanlıurfa