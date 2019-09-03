Son Dakika Haberleri: Zonguldak Kömürspor 3 oyuncuyu kadrosuna kattı
Son Dakika Spor Haber

Zonguldak Kömürspor 3 oyuncuyu kadrosuna kattı

2 saat önce

Zonguldak Kömürspor, Demir Grup Sivasspor'un 21 yaşındaki oyuncusu Muhammet Sait Özvardar, Antalyaspor'un 19 yasındaki orta saha oyuncusu Sezer Taşkolu ve Adanaspor'un 18 yaşındaki gurbetçi oyuncusu Mustafa Gökay Eğer'i kadrosuna kattı.

Zonguldak Kömürspor 3 oyuncuyu kadrosuna kattı, System.String[]

Zonguldak Kömürspor, Demir Grup Sivasspor'un 21 yaşındaki oyuncusu Muhammet Sait Özvardar, Antalyaspor'un 19 yasındaki orta saha oyuncusu Sezer Taşkolu ve Adanaspor'un 18 yaşındaki gurbetçi oyuncusu Mustafa Gökay Eğer'i kadrosuna kattı.


TFF 2. Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor transferin son gününde hareketli saatler yaşadı. Kırmızı-lacivertli takım, Demir Grup Sivasspor'un 21 yaşındaki genç oyuncusu Muhammet Sait Özvardar, Antalyaspor'un 19 yasındaki genç orta saha oyuncusu Sezer Taşkolu ve Adanaspor'un 18 yaşındaki gurbetçi oyuncusu Mustafa Gökay Eğer'i transfer etti. 3 oyuncu Kömürspor'la resmi sözleşmeyi imzalayarak takıma dahil oldu.


Erzincan Belediyespor altyapısında yetişen 19 yaşındaki genç oyuncu Göztepe ve Antalyaspor formalarını giydi. Özvardar ise Zübeyda Hanım Kolejleri Çamdibi Altınokspor altyapısında yetişerek sırasıyla Bucaspor, Altay ve Demir Grup Sivasspor formalarını giydi. Genç oyuncu Özvardar'ın 3. Lig'de 18 maçı bulunuyor. Muhammet Özvardar'ın 3. Lig'de Altay forması ile 1 golü bulunuyor. - ZONGULDAK

Antalyaspor, Adanaspor, Sivasspor, Zonguldak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kazandığı ilk parayla eski takım arkadaşlarına krampon aldı
12 Dev Adam, ABD karşısında! Mbaye Diagne'ye Belçika'da saldırı girişimi! Göztepe, Atınç Nukan'ı transfer etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 16:10:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak Kömürspor 3 oyuncuyu kadrosuna kattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]