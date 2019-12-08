Son Dakika Haberleri: Zonguldak Kömürspor: 7-1
Son Dakika Spor Zonguldak Kömürspor: 7-1 - Son Dakika Spor

Zonguldak Kömürspor: 7-1

6 saat önce

STAT: TarsusHAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Salim Şanlıer xx, Şenol Bektaş xxTARSUS İDMANYURDU: Barış xx - Nurullah xx, Ali Yavuz xxx, Yılmaz xx (Dk. 77 Cem x), Mustafa xx, Erkam xxx, Artun xxx, Alperen xxx, Aytaç xx, Yakup xx, Sefa xx (Dk. 63 Onur Şirin x)ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.: Sinan (Dk.

Zonguldak Kömürspor: 7-1, System.String[]

STAT: Tarsus

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Salim Şanlıer xx, Şenol Bektaş xx

TARSUS İDMANYURDU: Barış xx - Nurullah xx, Ali Yavuz xxx, Yılmaz xx (Dk. 77 Cem x), Mustafa xx, Erkam xxx, Artun xxx, Alperen xxx, Aytaç xx, Yakup xx, Sefa xx (Dk. 63 Onur Şirin x)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.: Sinan (Dk. 42 Onur Muhammet x), Çağrı xx, İsmail xx, Mehmet Gürkan xx, Muammer xx, Muhammet xx (Dk. 55 Serhat x), Atakan x (Dk. 35 Cenk x), Onur Can xx, Görkem xx, Lider xx, Emre x

GOLLER: Dk.7, Dk.17, Dk. 76 Artun, Dk.19 Ali Yavuz, Dk.34, Dk. 44, Dk. 72 Alperen (Tarsus İdmanyurdu) - Dk.32 Mehmet (Zonguldak Kömürspor A.Ş.)

SARI KARTLAR:  İsmail, Çağrı, Emre (Zonguldak Kömürspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu, sahasında Zonguldak Kömürspor'u 7-1 yendi.


- Mersin
Ali Yavuz, Zonguldak, Tarsus, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:26 Kaynak: DHA
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