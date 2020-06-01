Zonguldak Kömürspor A.Ş. Başkanı Hakan Hürfikir: "Takımda kimsede korona belirtisi yok" - Son Dakika

Zonguldak Kömürspor A.Ş. Başkanı Hakan Hürfikir: "Takımda kimsede korona belirtisi yok"

TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor A.Ş. Başkanı Hakan Hürfikir, mevcut durumda takımda korona virüs belirtisi gösteren birinin bulunmadığını ifade etti.

Zonguldak Kömürspor A.Ş. Başkanı Hakan Hürfikir:

TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor A.Ş. Başkanı Hakan Hürfikir, mevcut durumda takımda korona virüs belirtisi gösteren birinin bulunmadığını ifade etti.


Zonguldak Kömürspor A.Ş. Başkanı Hakan Hürfikir, ligler başlamadan takım olarak korona virüs testlerinin yapılacağını söyledi. Hürfikir, şu ana kadar kimsede korona virüs belirtisine rastlanmadığını da sözlerine ekledi.


"Ligler başlamadan korona testi yapacağız"


Zonguldak Kömürspor A.Ş. Başkanı Hakan Hürfikir, şu anda takımdan hiç kimseye test yapılmadığını belirterek, "Ligler başlamadan önce herkese test yapacağız. Bizler üzerimize düşen görev neyse yapmaya hazırız. Her zaman önce sağlık diyoruz. El birliği ile bu zor günleri atlatacağız. İnanıyorum ki en kısa sürede normal hayatlarımıza döneceğiz. Korona virüs başladığı günden beri takım olarak herkes kendisini evde izole ediyor. Teknik heyet ve oyuncularla her gün görüşüyorum. Şu ana kadar hiçbir kimsede öyle belirti yok. İnşallah ilerleyen günlerde yapacağımız testlerle de bunun doğruluğu kanıtlayacağız. Ama her şey yolunda gibi görünüyor" dedi. - ZONGULDAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 01:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Zonguldak Kömürspor A.Ş. Başkanı Hakan Hürfikir: 'Takımda kimsede korona belirtisi yok' - Son Dakika Spor
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