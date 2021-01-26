Zonguldak Kömürspor, Adıyamanspor'un golcüsü Haluk'u kadrosuna kattı - Son Dakika

Zonguldak Kömürspor, Adıyamanspor'un golcüsü Haluk'u kadrosuna kattı

26.01.2021 17:10

- Zonguldak Kömürspor, Adıyamanspor'un golcüsü Haluk'u kadrosuna kattı Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren Zonguldak Kömürspor, Adıyamanspor'un golcüsü Haluk Türken ile anlaştı.

- Zonguldak Kömürspor, Adıyamanspor'un golcüsü Haluk'u kadrosuna kattı

ZONGULDAK - Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren Zonguldak Kömürspor, Adıyamanspor'un golcüsü Haluk Türken ile anlaştı. Zonguldak'ta antrenmana çıkan oyuncunun lisans işlemleri de tamamlandı.

2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk maçında İnegölspor ile karşılaşacak olan Zonguldak Kömürspor'da son hazırlıklar sürüyor. Öte yandan transfer çalışmalarına da devam eden Kömürspor, transfer ve tescil döneminin sona ermesine sayılı günler kala kadrosunda forvet Sinan Uzun'un yerine Adıyamanspor'un santrforu Haluk Türkeri ile anlaştı. Türkeri, kente gelerek antrenmanlara katıldı. Lisans işlemleri tamamlanan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kırmızı-lacivertli takıma imzayı attı.

Kariyerine Almanya'nın fL Bochum U19 takımı ile başlayan başarılı futbolcu, Almanya'da çeşitli takımlarda forma giymesinin ardından Denizlispor'la anlaştı. Deneyimli oyuncu ardından Samsunspor, Boluspor, Menemenspor, Tuzlaspor, Aydınspor 1923, Bandırmaspor, Kahramanmaraşspor A.Ş. ve son olarak Adıyaman 1954 Spor'da forma giydi.

1.87 boyundaki Haluk Türkeri, Adıyaman 1954 Spor formasıyla çıktığı 14 müsabakada 2 gol kaydetti.

Zonguldak Kömürspor, Adıyamanspor'un golcüsü Haluk'u kadrosuna kattı
Zonguldak Kömürspor, Adıyamanspor'un golcüsü Haluk'u kadrosuna kattı
Zonguldak Kömürspor, Adıyamanspor'un golcüsü Haluk'u kadrosuna kattı
Zonguldak Kömürspor, Adıyamanspor'un golcüsü Haluk'u kadrosuna kattı

Adıyamanspor, İnegölspor, Zonguldak, Lisans, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Zonguldak Kömürspor, Adıyamanspor'un golcüsü Haluk'u kadrosuna kattı - Son Dakika Spor


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