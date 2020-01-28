Zonguldak Kömürspor altyapı tesisi bakıma alınıyor

Zonguldak Kömürspor'un altyapı tesisi yeni ve modern bir tesis hale gelmesi için çalışmalar başlıyor.



TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor altyapı çalışmalarının yapıldığı Dilaver Erdoğan Demir tesisleri bakıma alınıyor. Kırmızı Lacivertli takımın altyapı sorumlusu Aşkın Seferci, tesisi inceleyerek eksikleri belirledi. Zonguldak Kömürspor altyapısının daha iyi ve kaliteli bir ortamda çalışmalarını sürdürebilmeleri için tesisi elden geçirilerek altyapı oyuncularının kamp yapabileceği hale gelecek. Altyapı sorumlusu Aşkın Sefer Demircinin çalışmaların başlaması için talimat vermesinin ardından bir kaç gün içerisinde çalışmalar başlayacak. Tesisteki yemekhane, futbolcu yatak odaları, soyunma odaları ve misafir takım odaları elden geçirilerek A takımın kamp yapabileceği hale gelecek.



Alt yapımının önemine değinen Altyapı sorumlusu Aşkın Sefer Demircinin, "Altyapı bizlerin geleceği. Bende bir yönetici olarak altyapıda ki oyuncuların modern bir tesise kavuşması için kollarımı sıvadım çalışmalara başlıyorum. Her şey çocuklarımız için. Artık altyapıda çocuklarımız orada hem eğitimlerini alacak hemde kalabilecek. İnşallah güzel olacak. Bu çocuklar ilerde ağabeylerinin yerini alarak A takım oynayacak. Bizlerde bunun için çalışıyoruz"dedi. - ZONGULDAK