Zonguldak Kömürspor altyapısı Süper Lig ekipleri ile karşılaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Zonguldak Kömürspor altyapısı Süper Lig ekipleri ile karşılaştı - Son Dakika Spor

Zonguldak Kömürspor altyapısı Süper Lig ekipleri ile karşılaştı

6 saat önce

Zonguldak Kömürspor altyapısı İstanbul'da mini turnuva kapsamında Süper Lig ekibi Beşiktaş ve Kasımpaşa ile karşılaştı.

Zonguldak Kömürspor altyapısı Süper Lig ekipleri ile karşılaştı, System.String[]

Zonguldak Kömürspor altyapısı İstanbul'da mini turnuva kapsamında Süper Lig ekibi Beşiktaş ve Kasımpaşa ile karşılaştı. Ardından Minik Elmaslar turnuva sonunda Beşiktaş'ın kendi sahasında 2-1 yenildiği Kasımpaşa maçını izleme fırsatı buldu.


TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden temsilcimiz Zonguldak Kömürspor altyapısı antrenör Muhammet Şafak yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı Lacivertli takım hafta sonunda İstanbul'da mini bir turnuvaya katıldı.


Antrenör Muhammet Şafak yönetiminde minik elmaslar Süper Ligin dört büyüklerin Beşiktaş ve Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşılaştı.


Zonguldak Kömürspor altyapısı güçlü rakipleri karşısında gösterdiği mücadeleyle Beşiktaş ve Kasımpaşa altyapı hocaları tarafından büyük bir beğeni ile izlendi. Öte yandan İki Süper Lig kulübünün altyapı hocaları Kırmızı Lacivertli oyuncularının bazılarını oyuncularını listesine yazarak takibe aldı.Mini turnuva hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.


Başkan Alan'dan jest


Zonguldak Kömürspor altyapısı turnuvanın ardından Zonguldak Belediye Başkanı ve aynı zamanda Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Selim Alan, Beşiktaş yöneticileri ile görüşerek Kömürspor altyapısını,dün Beşiktaş'ın kendi sahasında Sivas'a 2-1 yenildiği karşılamayı izlemeleri için bilet ayarladı. Başkan Alan'ın bu jesti minik elmasların yüzünü güldürdü. - ZONGULDAK

Zonguldak, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:40 Kaynak: İHA
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