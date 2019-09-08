Son Dakika Haberleri: Zonguldak kömürspor - amed sportif: 1-0
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Zonguldak kömürspor - amed sportif: 1-0

1 saat önce

STAT: Kemal KöksalHAKEMLER: Ozan Bileyci (xx), Saim Şanlıer (xx), Ogün Kamacı (xx)ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xxx) - Ramazan (xx), Cenk (xx), Hakan (xx), Berkan (xx), Muammer (x) (Dk. 74 Metin x), İsmail (xx), Onurcan (x), Görkem (x) (Dk. 88 Muhammet), Serhat (xxx), Gürkan (x) (Dk.

Zonguldak kömürspor - amed sportif: 1-0, System.String[]

STAT: Kemal Köksal
HAKEMLER: Ozan Bileyci (xx), Saim Şanlıer (xx), Ogün Kamacı (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xxx) - Ramazan (xx), Cenk (xx), Hakan (xx), Berkan (xx), Muammer (x) (Dk. 74 Metin x), İsmail (xx), Onurcan (x), Görkem (x) (Dk. 88 Muhammet), Serhat (xxx), Gürkan (x) (Dk. 80 Tezcan)
AMED SPORTİF: Serkan (xx) - Abdullah (x) (Dk. 70 Yüksel x), Yiğitcan (x), Oğuz (xx), Bünyamin (x) (Dk. 66 Bulut x), Onur (xx), Hüseyin (xx), Muhammet (xx), Muhammed (x), Azad (x), Atakan (x) (Dk. 83 Muhlis)
GOL: Dk. 90 Serhat (Zonguldak Kömürspor)
SARI KARTLAR: İsmail, Metin (Zonguldak Kömürspor) - Yiğitcan (Amed Sportif)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Amed Sportif'i 1-0 yendi.

51'inci dakikada Serhat'ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci topu güçlükle çeldi.
56'ncı dakikada konuk ekipten Hüseyin'in uzaktan sert vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topa Muhammet Yılmaz'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak yardımcı hakemin ofsayt kararı sonrası gol iptal edildi.
65'inci dakikada Onur'un ceza sahası içinde kaleci Sinan ile karşı karşıya kaldı. Onur'un vuruşunda top kalecide kaldı.
88'inci dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde topla buluşan Serhat'ın vuruşu kalecide kaldı.
90'ıncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Serhat'ın vuruşunda top ağlarla buluştu.
Karşılaşma Zonguldak Kömürspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


Kemal Köksal, Zonguldak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:28 Kaynak: DHA
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