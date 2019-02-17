Son Dakika Haberleri: Zonguldak Kömürspor - Anadolu Selçukspor: 1-0

Zonguldak Kömürspor - Anadolu Selçukspor: 1-0

1 saat önce

STAT: Kemal KöksalHAKEMLER: Burak Taşkınsoy (xx), Barış Çardaklı (xx), Ali Uğurtan Demirtaş (xx)ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) - Cömert (xx), Semih (xx), Kamil (xx), Okan (xx), Mert (xx), Berkan (xx), Hüseyin (xx), Mustafa (x) (Dk. 86 Gencay), Turan (x) (Dk. 40 İsmail x) (Dk.

Zonguldak Kömürspor - Anadolu Selçukspor: 1-0, System.String[]


STAT: Kemal Köksal

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy (xx), Barış Çardaklı (xx), Ali Uğurtan Demirtaş (xx)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) - Cömert (xx), Semih (xx), Kamil (xx), Okan (xx), Mert (xx), Berkan (xx), Hüseyin (xx), Mustafa (x) (Dk. 86 Gencay), Turan (x) (Dk. 40 İsmail x) (Dk. 67 Kaan x), Okan Eken (xx)

ANADOLU SELÇUKSPOR: Hüseyin (xx)- Kaan (xx), Serdar (xx), Recep (x) (Dk. 46 Yılmaz x), Samet (xx), Ümit (xx), Alpay (xx), Hazar (x) (Dk. 60 Ayberk x), Alpay Koldaş (x) (Dk. 72 Anıl x), Reşo (x), Emre Can (xx)

GOL: Dk. 18 Okan Eken (Zonguldak Kömürspor)

KIRMIZI KART: Dk. 64 Berkan (Zonguldak Kömürspor)

SARI KART: Mert, Sinan (Zonguldak Kömürspor) - Kaan, Alpay, (Anadolu Selçukspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Anadolu Selçukspor'u 1-0 mağlup etti.

18'inci dakikada ev sahibi takımdan Mustafa Öztürk'un sol çaprazdan ceza sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Okan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

22'nci dakikada Serdar'ın ceza sahası dışından vuruşu kalecinin sağından dışarı çıktı.

24'üncü dakikada Semih'in ceza sahası dışından vurduğu vuruşta top, kaleciyi aşarak direkten döndü.

38'inci dakikada Emre Can'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Recep'in yerden vuruşu kalecide kaldı.

59'uncu dakikada Turan'ın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

66'ncı dakikada sağ kanattan kullanılan taç atışıyla ceza sahası içine gönderilen topa Ayberk kafa vurdu. Top kalecide kaldı.

81'inci dakikada Serdar'ın sert vuruşunda top az farkla kalecinin sağından dışarı çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:35 Kaynak: DHA

Bora Füzesi, Çardaklı, Burak Taşkınsoy, Zonguldak, Spor
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