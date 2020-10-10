STAT: Devrek İlçe
HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu (xx), Sinan Ertingü (xx), Göktuğ Hazar Erel (xx)ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Taha Cengiz (xx) - Ahmet Hakan (xx) (Dk. 82 İlker x), Serbay (x), Emre (xx), Hakan (xx) (Dk. 84 Berkan x), Batuhan (x) (Dk. 45 Murat x), Aykut Emre (xx), Ali (xx), Hüseyin (x) (Dk. 63 Furkan x), Oktay (x), Sinan (xx)ANKARA DEMİRSPOR: Bahadır (xx)- Kamil (xx), Hüseyin (xx), Hasan (xxx), Mustafa (xxx) (Dk. 88 Rahmi x), Serdar (xx) (Dk. 82 Ayberk x), Hakan (xx), Ahmet (xx), Süleyman (xx)(Dk. 63 Ahmet xx), Turan (xx), Taner (xxx)GOLLER: Dk. 13 Süleyman, Dk. 83 Mustafa (Ankara Demirspor)
SARI KARTLAR: Batuhan, Sinan, Ali (Zonguldak Kömürspor) - Taner (Ankara Demirspor)
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Ankara Demirspor'a 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 13'üncü dakikada Süleyman ve 83'üncü dakikada Mustafa kaydetti.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Zonguldak Kömürspor - Ankara Demirspor: 0-2 - Son Dakika Spor