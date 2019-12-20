Zonguldak Kömürspor Antalya'da kampa giriyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Zonguldak Kömürspor Antalya'da kampa giriyor - Son Dakika Spor

Zonguldak Kömürspor Antalya'da kampa giriyor

6 saat önce

Zonguldak Kömürspor'un kamp programı belli oldu.

Zonguldak Kömürspor Antalya'da kampa giriyor, System.String[]

Zonguldak Kömürspor'un kamp programı belli oldu. Kırmızı-lacivertli takım, 22 Aralık Pazar günü Antalya Lara Kundu Otel'de toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.


TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında 22 Aralık Pazar günü Antalya Lara Kundu Otel'de kampa girecek. Kırmızı-lacivertliler Antalya'da 2 haftalık bir kamp yapacak. Zonguldak Kömürspor kamp programında en az 3 hazırlık maçı yapmayı planlıyor. Takım kamp süresince anlaşmış olduğu oyuncuları da kamp kadrosuna dahil edecek.


Zonguldak Kömürspor kampı 4 yada 5 Ocak tarihleri arasında sonlandırarak kente geri dönecek. Kırmızı-lacivertli takım ardından kendi tesislerinde 11 Ocak Cumartesi günü oynayacağı Manisaspor maçının hazırlıklarına devam edecek. - ZONGULDAK

Zonguldak, Antalya, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Manavgat'ın ormanları kızılötesi görüntü alabilen foto kapanlar koruyacak
Son dakika: Erdoğan tanıtım için tarih verdi, yerli otomobilin ilk görüntüleri servis edildi Belediyede staj yapan öğrencilere 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı Yerli otomobille ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Elektrikle çalışacak, biri sürpriz üç modeli tanıtılacak

Son Dakika Haberleri
23:46 Antayaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika Spor
23:40 Vedat Muriç'e büyük onur! - Son Dakika Spor
23:36 Basketbolda maçın ardından - Son Dakika Spor
23:30 TFF'den Tuzlaspor açıklaması - Son Dakika Spor
23:13 Dimitris Itoudis: "Geri gelmeyi başardığımız bir maç oldu" - Son Dakika Spor
22:02 Son dakika: UEFA, Milli Takım için asker selamı kararını açıkladı - Son Dakika Spor
20:52 BtcTurk Yeni Malatyaspor'lu Mina'dan kötü haber! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 23:53:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak Kömürspor Antalya'da kampa giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]