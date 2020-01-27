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Zonguldak Kömürspor atkıları deprem bölgesi Elazığ'a gönderildi
6 saat önce
Zonguldak Kömürspor taraftarının Kırklarelispor maçında sahaya attığı atkılar toplanarak, deprem bölgesi Elazığ'a gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:45 Kaynak: İHA
Zonguldak Kömürspor taraftarının Kırklarelispor maçında sahaya attığı atkılar toplanarak, deprem bölgesi Elazığ'a gönderildi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor hafta sonu saha ve seyircisi önünde Kırklarelispor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında kırmızı-lacivertli taraftarlar, 'Elazığ üşüme yanındayız' diyerek atkılarını sahaya attı. Zonguldak Kömürspor taraftarının bu anlamlı hareketi ise tribünlerde büyük alkış almıştı. Maç sonrasında toplanan atkılar bugün Zonguldak Kömürspor kulübü tarafından kargo ile deprem bölgesi Elazığ'a gönderildi. Atkılar Elazığ'da depremzedelere dağıtılacak. - ZONGULDAK
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