Zonguldak Kömürspor atkıları deprem bölgesi Elazığ'a gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Zonguldak Kömürspor atkıları deprem bölgesi Elazığ'a gönderildi - Son Dakika Spor

Zonguldak Kömürspor atkıları deprem bölgesi Elazığ'a gönderildi

6 saat önce

Zonguldak Kömürspor taraftarının Kırklarelispor maçında sahaya attığı atkılar toplanarak, deprem bölgesi Elazığ'a gönderildi.

Zonguldak Kömürspor atkıları deprem bölgesi Elazığ'a gönderildi, System.String[]

Zonguldak Kömürspor taraftarının Kırklarelispor maçında sahaya attığı atkılar toplanarak, deprem bölgesi Elazığ'a gönderildi.


TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor hafta sonu saha ve seyircisi önünde Kırklarelispor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında kırmızı-lacivertli taraftarlar, 'Elazığ üşüme yanındayız' diyerek atkılarını sahaya attı. Zonguldak Kömürspor taraftarının bu anlamlı hareketi ise tribünlerde büyük alkış almıştı. Maç sonrasında toplanan atkılar bugün Zonguldak Kömürspor kulübü tarafından kargo ile deprem bölgesi Elazığ'a gönderildi. Atkılar Elazığ'da depremzedelere dağıtılacak. - ZONGULDAK

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:45 Kaynak: İHA
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