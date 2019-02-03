Son Dakika Haberleri: Zonguldak Kömürspor - Bandırmaspor: 1-1

Zonguldak Kömürspor - Bandırmaspor: 1-1

40 dakika önce

STAT: Kemal KöksalHAKEMLER: Davut Dakul Çelik (xx), Uğur Erdoğan (xx), Muhammet Ali Doğan (xx)ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) - Emre (xx), Cömert (xx), Kamil (x), Okan (xx), Mert (xx), Rıdvan (x)(Dk.46 Gencay x), Hüseyin (xx), Okan Eken (x)(Dk.53 İsmail x), Turan (xx), Mustafa (x)(Dk.

Zonguldak Kömürspor - Bandırmaspor: 1-1, System.String[]


STAT: Kemal Köksal

HAKEMLER: Davut Dakul Çelik (xx), Uğur Erdoğan (xx), Muhammet Ali Doğan (xx)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) - Emre (xx), Cömert (xx), Kamil (x), Okan (xx), Mert (xx), Rıdvan (x)(Dk.46 Gencay x), Hüseyin (xx), Okan Eken (x)(Dk.53 İsmail x), Turan (xx), Mustafa (x)(Dk.67 Doğukan x)

BANDIRMASPOR: Zülküf (xx) - Adem (xx), Samet (xx), Yusuf (x), Timur (x)(Dk.57 Oğulcan x), Üstün (x)(Dk.64 Haluk xx), Mehmet (xx), Mete (xx), Şevket (xx), Taner (xx), Deniz (x)(Dk.75 Cihan x)

GOLLER: Dk.18 Turan (Zonguldak Kömürspor), Dk.84 Haluk (pen)(Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Mert, Rıdvan, Okan Duran (Zonguldak Kömürspor), Yusuf, Oğulcan, Şevket (Bandırmaspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, kendi sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

7'nci dakikada ceza sahası içinde oluşan karanbolde Turan'ın sert vuruşu defanstan döndü.

18'inci dakikada kalecinin orta sahaya gönderdiği topu alan Turan, ceza sahası içinde yerden vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-0.

53'üncü dakikada Gencay'ın uzaktan vuruşu auta çıktı.

59'uncu dakikada Mehmet'in paslaşarak kullandığı kornerde Oğulcan'ın pasında Mete'nin vuruşu kalecide kaldı.

84'üncü dakikada konuk ekibin ceza sahası içine gönderdiği topa Okan Duran'ın elle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Haluk, kalecinin uzandığı sağ köşeden toğu ağlarla buluşturdu: 1-1.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:06 Kaynak: DHA

Ugur Erdogan, Zonguldak, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Çakmak'a Taziye Telefonu Çaykur Rizespor, BB Erzurumspor'u Tek Golle Devirdi

Ligden Çekilme Kararı Alan Gaziantepspor, İkinci Maçına da Çıkmadı Canan Karatay, Fenerbahçe İçin Reçeteyi Yazdı: Her Gün Kuzu Yesinler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 17:46:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak Kömürspor - Bandırmaspor: 1-1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]