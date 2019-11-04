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Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner Açıklaması

6 saat önce

Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner ve Samsunspor Kulüp Başkanı İsmail Uyanık, Zonguldak temsilcisinin sahasında Samsunspor'a 2-0 mağlup olmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner Açıklaması, System.String[]

Zonguldak Kömür spor Kulüp Başkanı Süleyman Caner ve Samsunspor Kulüp Başkanı İsmail Uyanık, Zonguldak temsilcisinin sahasında Samsunspor'a 2-0 mağlup olmasının ardından açıklamalarda bulundu. Caner, maçın hakeminin performansını eleştirerek, gerekli görüntülerin Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) gönderileceğini söyledi..


TFF 2. Lig'in 11. haftasında evinde Samsunspor'a 2-0 mağlup olan Zonguldak Kömürspor'da Başkan Süleyman Caner, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yedikleri ilk golde taraftarın bile topun çizgiyi geçmediğini gördüğünü söyleyen Caner, gerekli kasetlerin toplanarak Merkez Hakem Kurulu'na gönderileceğini açıkladı. Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık ise Zonguldakspor ile Samsunspor'un yerinin bu lig olmadığını ve Zonguldak ekibinin de play-off'a kalması gerektiğini ifade etti.


Caner: "Zonguldak ve Samsun kardeş takım"


Süleyman Caner, Zonguldak Kömürspor ve Samsunspor'un kardeş takım olduğunu belirterek, "Zonguldak ve Samsun spor anlamında her zaman kardeş olmuşlardır. Aramızda bir husumet yoktur, dostluğumuz var. Güzel bir maç oldu. Çocuklar ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Skor olarak belki sahaya yansıtamadık. Futbol bu; birisi kazanacak, birisi kaybedecek. Bir dahaki sefere biz kazanırız" şeklinde konuştu.


"Taraftar bile topun girmediğini gördü"


"Maçı seyreden Zonguldaklı hakem arkadaşlarımız ve gözlemci arkadaşlarımız hepsi gördüler" diyen Caner, "Taraftar bile topun girmediğini gördü. Buna rağmen bir yan hakem vardı, evlere şenlik. Kasetleri MHK'ya göndereceğiz. Bu takımın emeği ile bu kadar oynanmaz. Biz sokaktan para toplayarak takımı ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bu çocukların emeği bu kadar ziyan edilmez. Bizim lobimiz yok, bizim Allah'ımız var" diye konuştu.


Uyanık: "Baskı kuramadığımız bir maçı kazandık"


İsmail Uyanık da rakip üzerinde baskı kuramadıkları bir maçı kazandıklarını dile getirerek, "Zonguldak bir futbol şehri. Samsunspor ve Zonguldak Kömürspor bu ligde olmaması gereken camialar ve takımlar. İnşallah en kısa sürede üst liglerde hak ettiğimiz yeri alırız. Zor şartlarda takımlarına destek veren ben fahri bir hemşehrisi olan Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner'e, Demir ailesine teşekkür ederim. Zonguldak Kömürspor genç bir takım. Futbol oynamaya arzulayan bir takım. İyi mücadele ettiler. Fakat bizim usta ayaklarımız biraz daha fazla olduğu için baskı kuramadığımız bir maçı galip geldik. Hayırlı olsun. Biz şampiyon olmaya oynuyoruz. Zonguldak da inşallah play-off'a kalır" dedi. - ZONGULDAK

İsmail Uyanık, Samsunspor, Zonguldak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:19 Kaynak: İHA
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