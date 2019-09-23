Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner: "Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz"

Zonguldak Kömrspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, takımın her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.



Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, cumartesi günü 1-0 kazandıkları İnegölspor maçını değerlendirdi. Caner, takımın son dakikada kurulmasına rağmen iyi sonuçlar aldığını söyleyerek, "Taraftarımıza 90 dakika boyunca susmayarak destek verdikleri için teşekkür ediyoruz. Çok güzel mücadele verdik. Belki skor olarak daha farklı da kazanabilirdik. Ama pozisyonlar gol olmadı atamadık. Çok güzel bir mücadele var. Teknik direktörümüzü ve oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Son dakika kurulan bir takım. Gittikçe iyi olan bir takım. Başta esnafımız, iş adamlarımız ve şehrin ileri gelenlerinin bu kent için mücadele eden çocuklarımıza destek olmalarını istiyoruz" dedi.



"Takımımız için herkesten destek bekliyoruz"



Herkesten destek beklediklerini ifade eden Başkan Caner, "Valimiz Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanımız Selim Alan, Emniyet Müdürümüz Metin Turanlı ve TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve herkesten destek bekliyoruz. Bu takıma artık destek verelim. Destek verirsek güzel olacak. Allah kalbimize göre veriyor. Zonguldak mücadele eden bir takım. Caddelerde bir tane Zonguldakspor için bir pankart bile yok. Her şey için pankart asıyorlar Zonguldak için bir tane pankart yok. İnşallah herkes bu takıma sahip çıkar" diye konuştu. - ZONGULDAK