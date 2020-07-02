Zonguldak Kömürspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Zonguldak Kömürspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından daha önce ligin 18 Temmuz'da başlayacağının duyurulması sonrası çalışmalarına başlayan Zonguldak Kömürspor'da futbolcular ile teknik heyete Kovid-19 testi yapıldığı kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından daha önce ligin 18 Temmuz'da başlayacağının duyurulması sonrası çalışmalarına başlayan Zonguldak Kömürspor'da futbolcular ile teknik heyete Kovid-19 testi yapıldığı kaydedildi.

ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya kararına karıştı
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti


Daha sonra TFF'nin 2. Lig, 3. Lig ve amatör liglerin oynatılmayacağını açıklaması üzerine futbolcuların memleketlerine döndüğü, Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıkan bir oyuncunun ise Konya'da karantina altına alınıp, ikinci test için de örnek verdiği bildirildi.



Başkan Caner: "Durumunu yakından takip ediyoruz"


Zonguldak Kömürspor Kulübü Başkanı Süleyman Caner, yaşanan durumla ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.


"Bir futbolcumuzun yapılan ilk testi pozitif çıktı." diyen Caner, "İkinci test için örnek verdi. Durumunu yakından takip ediyoruz. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir an önce sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin talebi üzerine diğer oyuncularımız da 14 gün süreyle evlerinde karantinada olacaklar. Onların da sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 20:54 

Son Dakika Spor Zonguldak Kömürspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:35 Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı 00:08 Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti 23:49 18 yıldır haber alınamayan genç kızın kaybolduğu yerde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu 23:38 Dönemin belediye başkanı Karamollaoğlu'ndan "Madımak sizi utandırmıyor mu?" sorusuna yanıt 23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı 22:22 ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 17:59 Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı 17:17 Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 12:20 Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir 12:03 Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
10:33
Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor
10:27
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
10:08
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
10:03
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
10:00
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
09:57
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
09:25
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi öldü
08:21
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
07:49
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
07:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 03:36:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak Kömürspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]