Zonguldak Kömürspor'da kriz aşıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Zonguldak Kömürspor'da kriz aşıldı - Son Dakika Spor

Zonguldak Kömürspor'da kriz aşıldı

6 saat önce

TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor'da Başkan Süleyman Caner, yöneticilerin büyük bir çaba göstererek futbolculara kaynak oluşturduğunu söyleyerek, toplanan parayla içinde bulundukları krizi aştıklarını söyledi.

Zonguldak Kömürspor'da kriz aşıldı, System.String[]

TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömür spor'da Başkan Süleyman Caner, yöneticilerin büyük bir çaba göstererek futbolculara kaynak oluşturduğunu söyleyerek, toplanan parayla içinde bulundukları krizi aştıklarını söyledi.


Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, spor kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Yöneticilerin oyuncular için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Caner, "Yönetimle toplandık. İçinde bulunduğumuz durumu konuştuk. Cumartesi günü yönetici arkadaşlarımızla dolaştık. Ellerinden ne geliyorsa yardımda bulundular. Bulunmaya devam ediyorlar. Katkıda bulunanlara teşekkür ediyoruz. Oradan toplandığımız bir miktar parayla birlikte sıkıntılı dönemi aşacağız. Özellikle de Asbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu sıkıntılı dönemde büyük destek verdi" diye konuştu.


"Futbolcu alacak paramız yok"


Caner, futbolcu almak için para olmadığını belirterek, "Yaptığımız girişimlerden gelen para olursa transfer yapabiliriz. Şu anda içerideki çocuklarımızın sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Futbolcu almak için bir kaynağımız yok. Ama bir seferberlik yapabiliriz. Seferberliği taraftarımız başlatabilir. Eksik olan bölgelere futbolcu alabilmek adına seferberlik yapabilirsek futbolcu alabiliriz. Elimizde imkan olsa eksik olan bölgelere hemen transfer yapacağız. Ama her şey nakit. Bütün amacımız Zonguldak Kömürspor'u ayakta tutabilmek adına" şeklinde konuştu.


"Spor Toto'dan destek konusunda cevap bekliyoruz"


Süleyman Caner, Spor Toto'dan destek konusunda cevap beklediklerini söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı:


"Çocuklar kendi aralarında bir bildiri yayınladılar. Alacaklarından maddi sıkıntı içerisinde olduklarından Zonguldak'a dönmemek gibi irade açıklamasında bulundular. Bunun üzerine Valimiz'le görüşmeler yaptık. Valimiz olumlu açıklamalarda bulundu. Sonra AK Parti Milletvekilleri Polat Türkmen ve Hamdi Uçar'la görüştük. Hamdi Uçar'la son yaptığımız görüşmede Spor Toto Teşkilat Başkanımızdan destek istedik. Onlarda bugün için bizlere söz verdiler. Oradan da olumlu bir şey alırsak Zonguldak Kömürspor'a yardım kapısı açılmış olur." - ZONGULDAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:08 Kaynak: İHA
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