Zonguldak Kömürspor'da olağan üstü kongre yapıldı

Zonguldak Kömürspor'da beklenen olağan üstü kongre yapıldı.

Zonguldak Kömürspor'da beklenen olağan üstü kongre yapıldı. Mevcut Başkan Süleyman Caner tek liste ile yeniden başkanlığa seçildi.



TFF 2.Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor'da olağan kongresi 26 Haziran'da çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilememişti. Tekrar toplanan Zonguldak Kömürspor yönetimi olağan üstü kongresini Ticaret ve Sanayi Odasında yaptı.



Mevcut Başkan Süleyman Caner'i liste ile aday olduğu kongrede yeniden başkan seçildi. Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner'in yeni yönetimi 27 kişilik ekipten oluşuyor. Geçtiğimiz dönemlerde yer alan bir çok yönetici yeni dönemde de listede yer aldı. Öte yandan kongrede alınan en önemli karar ise üyelik sistemi oldu. Artık yeni dönemde aylık 100 lira senelik 1200 lira düzenli ödeyen üyeler kongrede söz sahibi olabilecek.



"3 yıl boyunca aidatı düzenli ödeyenler kongrede söz sahibi olacak"



Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, "Bu sene Zonguldakspor'un iyi yerlere gelmesi lazım ve bir yatırım yapmamız gerekiyor. Kulübü üyelik sistemine açtık tüzük tadilatı ile. 3 yıl boyunca üyelik aidatını düzenli ödeyenler seçme ve seçilme hakkına sahip olacaklar. Bunun adımını kongre ile atmış bulunuyoruz. Aylık 100, senelik Bin 200 lira olarak. Bu şekilde Zonguldakspor'un ayağa kalkması ve güçlenmesi lazım. Artık eleştiri zamanı değil iş ve kenetlenme zamanı. Ne kadar çok erken el ele verirsek bu işin üstesinden geliriz.Bazı sponsorluk görüşmelerimiz devam ediyordu ancak bir netice alamadık. İstekli olan arkadaşlarımızla bir yönetim oluşturmaya çalıştık. Umarım faydalı olurlar." dedi.



Kongre sonucunda oluşturulan yeni yönetimin listesi şu şekilde:



Asil Üyeler



Hüseyin Demir



Muammer Toprak



Tayfun Demir



Muhammet Özdemir



Doğan Şişman



Şaban Aydemir



Murat Koca



Deha Emral



Engin Küçükarslan



Murat Candaş



Lütfü Aydın



Kerem Mantarlı



Okan İlkbahar



Sabit Danış



Aşkın Demirci



Esra Geyikli



Derya Akbıyık



Erim Zeki Berbeoğlu



Muhammet Cüntay



Caner Baydar



Yasin Hamzaçebi



Mehmet Abalı



Adil Dilaver



Osman Zaimoğlu



Şükrü Öztürk



Süleyman Bezir



M.Hakan Gülay



Süleyman Demiro



Yedek Üyeler



Seyfullah Demir



Rüsdem Kiret



Önder Kiret



Hasan Yücesan



İlhan Kutlu - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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