Zonguldak Kömürspor'dan ayrıldı, Osmanlıspor'la anlaştı
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Zonguldak Kömürspor'un 44 yaşındaki kaleci antrenörü Fatih Demir, Kömürspor ile yollarını ayırarak 1. Lig ekibi Osmanlıspor ile anlaşmaya vardı.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:06 Kaynak: İHA
Kömürspor'un 44 yaşındaki kaleci antrenörü Fatih Demir
, Kömürspor ile yollarını ayırarak 1. Lig ekibi Osmanlıspor ile anlaşmaya vardı.
TFF 2. Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor'da geçtiğimiz sezon kaleci antrenörü Yüksel'in takımdan ayrılmasının ardından Bakspor takımdan göreve getirilen 44 yaşındaki kaleci antrenörü Fatih Demir, Kömürspor ile yollarını ayırdı. Tecrübeli antrenör Fatih Demir'in yeni takımı da belli oldu. Zonguldak Kömürspor'un kaleci antrenörü Fatih Demir, 1. Lig ekibi Osmanlıspor ile anlaştı. Demir, 28 Haziran Cuma günü Osmanlıspor Tesisleri'ne giderek resmi sözleşmeyi imzalayacak ve takımın 1 Temmuz'da başlayacağı kampa katılacak. - ZONGULDAK
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