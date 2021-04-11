STAT: DevrekHAKEMLER: Enes Kanpara (xx), İlke Akman (xx), Erdi Abdulmecit Sayar (xx)ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx)- Muhammet (xx), Berkan (xx), Emre (xx), İlker (xx), Rıdvan (x) (Dk.54 Hüseyin x), Enes (x) (Dk.86 Tezcan ), Aykut Emre (xx), İhsan Furkan (xx), Oktay (xx), Haluk (xx)GÜMÜŞHANESPOR: Zeki (xx)- Musa (xx), Osman (xx), Berkan (xx), Ömer Alp (xx), Muharrem (xx), Özgür (x)(Dk.46 Raif x), Sercan (xx), Tekin (xx), Tugay (xx), Erdinç (x)(Dk.68 İlke x)GOLLER: Dk.51 Haluk(Zonguldak Kömürspor) - Dk.60 Tekin (Gümüşhanespor)SARI KARTLAR: Haluk, Rıdvan (Zonguldak Kömürspor) - Özgür, Tekin, Sercan (Gümüşhanespor)KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90 Tezcan (Zonguldak Kömürspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Gümüşhanespor ile 1-1 berabere kaldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Zonguldak Kömürspor-Gümüşhanespor: 1-1 - Son Dakika Spor