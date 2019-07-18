Son Dakika Haberleri: Zonguldak Kömürspor, Hakan Çevik'i transfer etti
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Zonguldak Kömürspor, Hakan Çevik'i transfer etti

3 saat önce

Zonguldak Kömürspor, Keçiörengücüspor'un 30 yaşındaki savunma oyuncusu Hakan Çevik'i 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Zonguldak Kömürspor, Hakan Çevik'i transfer etti, System.String[]
Zonguldak Kömürspor, Keçiörengücüspor'un 30 yaşındaki savunma oyuncusu Hakan Çevik'i 1 yıllığına kadrosuna kattı.

TFF 2.Lig'de mücadele eden Zonguldak Kömürspor teknik direktör Serkan Afacan yönetiminde iç ve dış transferler çalışmalarına devam ediyor. Zonguldak Kömürspor, Keçiörengücüspor'un takım kaptanlığı yapan 30 yaşındaki tecrübeli stoper Hakan Çevik'i kadrosuna kattı. Tecrübeli oyuncu Hakan Çevik bugün Zonguldak'a gelerek Genel Kaptan Hakan Hürfikir ve teknik direktör Serkan Afacan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. - ZONGULDAK
Hakan Çevik, Zonguldak, Serkan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:20 Kaynak: İHA
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