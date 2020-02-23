Zonguldak Kömürspor - Hekimoğlu Trabzon: 0-3

STAT: Kemal Köksal
HAKEMLER: Egemen Artun (xx), Sedat Kavanoğlu (xx), Mehmet Şengün (xx)ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) - Cenk (xx), Hakan (x), Ramazan (x)(Dk.69 Yiğit x), Emre Can (x), Metin (x)(Dk. 19 Muammer x), İsmail (x)(Dk. 59 Muhammet x), Onurcan (x), Görkem (xx), Serhat (xx), Gürkan (x)HEKİMOĞLU TRABZON: Batuhan (xx) - Volkan (xx), Onur (xx), Talha (xx), Abdulkadir (xx), Miraç (xx), Hakan (xx)(Dk. 71 Emre x), Doğan (xx)(Dk. 66 Ali xx), Bahadır (xx), Ersel (xxx)(Dk. 77 Haşim xx), Taha (xx)GOLLER: Dk. 32 Ersel, Dk. 66 Ali, Dk.90+3 Haşim (Hekimoğlu Trabzon)
SARI KART: Talha, Doğan, Abdulkadir, Ersel, (Hekimoğlu Trabzon)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Hekimoğlu Trabzon'a 3-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 32'nci dakikada Ersel, 66'ncı dakikada Ali ve 90+3'üncü dakikada Haşim kaydetti.