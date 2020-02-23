Zonguldak Kömürspor - Hekimoğlu Trabzon: 0-3 - Son Dakika
Son Dakika Spor Zonguldak Kömürspor - Hekimoğlu Trabzon: 0-3 - Son Dakika Spor

Zonguldak Kömürspor - Hekimoğlu Trabzon: 0-3

7 saat önce

STAT: Kemal KöksalHAKEMLER: Egemen Artun (xx), Sedat Kavanoğlu (xx), Mehmet Şengün (xx)ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) - Cenk (xx), Hakan (x), Ramazan (x)(Dk.69 Yiğit x), Emre Can (x), Metin (x)(Dk. 19 Muammer x), İsmail (x)(Dk.

Zonguldak Kömürspor - Hekimoğlu Trabzon: 0-3, System.String[]

STAT: Kemal Köksal

HAKEMLER: Egemen Artun (xx), Sedat Kavanoğlu (xx), Mehmet Şengün (xx)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR:   Sinan (xx) - Cenk (xx), Hakan (x), Ramazan (x)(Dk.69 Yiğit x), Emre Can (x), Metin (x)(Dk. 19 Muammer x), İsmail (x)(Dk. 59 Muhammet x), Onurcan (x), Görkem (xx), Serhat (xx), Gürkan (x)

HEKİMOĞLU TRABZON: Batuhan (xx) - Volkan (xx), Onur (xx), Talha (xx), Abdulkadir (xx), Miraç (xx), Hakan (xx)(Dk. 71 Emre x), Doğan (xx)(Dk. 66 Ali xx), Bahadır (xx), Ersel (xxx)(Dk. 77 Haşim xx), Taha (xx)

GOLLER: Dk. 32 Ersel, Dk. 66 Ali, Dk.90+3 Haşim (Hekimoğlu Trabzon)

SARI KART: Talha, Doğan, Abdulkadir, Ersel, (Hekimoğlu Trabzon)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Hekimoğlu Trabzon'a 3-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 32'nci dakikada Ersel, 66'ncı dakikada Ali ve 90+3'üncü dakikada Haşim kaydetti.


- Zonguldak
Zonguldak, Emre Can, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:41 Kaynak: DHA
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