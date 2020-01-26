Zonguldak Kömürspor – Kırklarelispor : 1-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Zonguldak Kömürspor – Kırklarelispor : 1-0 - Son Dakika Spor

Zonguldak Kömürspor – Kırklarelispor : 1-0

6 saat önce

STAT: Kemal KöksalHAKEMLER: Hakan Ülker (xx), Ersin Erbay (xx), Murat Curbay (xx)ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx)- Emre Can (xx), Hakan (xxx), Ramazan (xx), Cenk (xx), Berkan (xx), Muammer (xx)(Dk.84 İsmail), Metin (xx), Yiğit İsmail (xx) (Dk.58 Görkem xx), Serhat (xx) (Dk.

Zonguldak Kömürspor – Kırklarelispor : 1-0, System.String[]

STAT: Kemal Köksal

HAKEMLER: Hakan Ülker (xx), Ersin Erbay (xx), Murat Curbay (xx)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx)- Emre Can (xx), Hakan (xxx), Ramazan (xx), Cenk (xx), Berkan (xx), Muammer (xx)(Dk.84 İsmail), Metin (xx), Yiğit İsmail (xx) (Dk.58 Görkem xx), Serhat (xx) (Dk.79 Muhammet), Gürkan (xxx)

KIRKLARELİSPOR: İbrahim (x)- Davut (xx), Serkan (xx), İbrahim (xx), Yusuf (x), Emre (x) (Dk.75 Görkem x), Caner (xx), Yüksel (x) (Dk.65 Deniz x), Enis (x) (Dk.46 Emre x), Sinan (xx), Ömer (xx)

GOL: Dk.32  Gürkan (Zonguldak Kömürspor)

KIRMIZI KART: Dk.90 Yusuf (Kırklarelispor)

SARI KART: Ramazan, Görkem (Zonguldak Kömürspor) - İbrahim, Davut (Kırklarelispor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Kırklarelispor'u 1-0 mağlup etti.


- Zonguldak
İsmail Metin, Zonguldak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Depremin simgesi Azize Çelik, hastanede kurtarıcısı olan itfaiye erinin ismini sayıkladı
Angele Merkel'in İstanbul paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu: Allah'a ısmarladık Beşiktaş maçının ardından Fenerbahçe'nin erteleme açıklamasına Trabzonspor'dan yanıt: Erteleme talebi TFF'den geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 22:55:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak Kömürspor – Kırklarelispor : 1-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]