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ZONGULDAK KÖMÜRSPOR, MADEN OCAĞI TASVİRLİ TÜNELDEN SAHAYA ÇIKTI - Son Dakika

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR, MADEN OCAĞI TASVİRLİ TÜNELDEN SAHAYA ÇIKTI

05.09.2021 16:45

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor'un maçlarını oynadığı Kemal Köksal Şehit Stadyumu'nun sporcu çıkış tünelleri, maden ocağı girişlerine benzetildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor'un maçlarını oynadığı Kemal Köksal Şehit Stadyumu'nun sporcu çıkış tünelleri, maden ocağı girişlerine benzetildi. Zonguldak Kömürspor ve konuk ettiği Akhisarsporlu futbolcular, sezonun ilk maçında sahaya maden ocaklarının tasvir edildiği tünellerden çıktı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, işçi milli takımı olarak adlandırılan Zonguldak Kömürspor'un saha içi maçlarını oynadığı Kemal Köksal Şehir Stadyumu'nda ki sporcu giriş ve çıkış tünellerini maden ocakları girişine benzetti. Kentin önemli geçim kaynağı olan madencilik ve maden işçilerinin unutulmaması için gerçekleştirilen proje kapsamında, tüneller tahta tahkimatlarla maden ocağı girişine benzetildi. Sporcular, sahaya maden ocaklarının tasvir edildiği tünellerden giriş ve çıkış yapacak. Ayrıca, soyunma odası ve koridorlar Zonguldak Kömürspor'un eski takım fotoğrafları ve madenci fotoğrafları ile donatıldı.

TARAFTARLAR ALKIŞLADI

Bugün sezonun ilk saha içi maçına çıkan Zonguldak Kömürsporlu futbolcular ve konuk ekip Akhisarsporlu futbolcular, maden ocağını andıran tünelden sahaya çıktı. Tünelden çıkan futbolcular, taraftarlar tarafından büyük alkış aldı. Zonguldak Kömürsporlu futbolcular, kadına şiddete dikkat çekmek için mor formayla sahaya çıktı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, kentin simgesi olan madenciliğin ve emeğin önemini futbolculara anlatmak için böyle bir proje yaptıklarını söyledi. Zonguldak Kömürspor'un kent için önemli bir kulüp olduğunu anlatan Yüksel, şöyle dedi:

"Yıllardır Türkiye Taşkömürü Kurumumuz hem Zonguldak'ımıza hem de Zonguldak Kömürspor'a destek veriyor. Burada madencilerin desteği çok önemli. Bunu biraz olsun sahaya yansıtabilmek amacıyla farklı bir formatla sahaya çıkılması düşüncesiyle maden ocağı şeklinde bir çıkış tüneli yaptık. Ayrıca koridorlarda maden işçilerinin fotoğraflarıyla donatıldı. Futbolcularımız bu duyguyla sahaya çıkacaklar. TTK'nın verdiği destekle birlikte bu hissiyatı hep birlikte yaşamak güzel olacak. İnşallah beğenirli ve futbolcularımı o güzel hisle sahaya çıkarlar."

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR, MADEN OCAĞI TASVİRLİ TÜNELDEN SAHAYA ÇIKTI
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR, MADEN OCAĞI TASVİRLİ TÜNELDEN SAHAYA ÇIKTI
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR, MADEN OCAĞI TASVİRLİ TÜNELDEN SAHAYA ÇIKTI
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR, MADEN OCAĞI TASVİRLİ TÜNELDEN SAHAYA ÇIKTI
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR, MADEN OCAĞI TASVİRLİ TÜNELDEN SAHAYA ÇIKTI
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR, MADEN OCAĞI TASVİRLİ TÜNELDEN SAHAYA ÇIKTI
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR, MADEN OCAĞI TASVİRLİ TÜNELDEN SAHAYA ÇIKTI

Futbol Federasyonu, Kemal Köksal, Zonguldak, Şehit, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZONGULDAK KÖMÜRSPOR, MADEN OCAĞI TASVİRLİ TÜNELDEN SAHAYA ÇIKTI - Son Dakika


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