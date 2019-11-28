Son Dakika Haberleri: Zonguldak Kömürspor mağazası kapatıldı
Son Dakika Spor Zonguldak Kömürspor mağazası kapatıldı - Son Dakika Spor

Zonguldak Kömürspor mağazası kapatıldı

6 saat önce

TFF 2. Lig takımı Zonguldak Kömürspor'un açtığı, 'Zonguldak Kömürspor Store'a beklenen destek gelmeyince mağaza kapandı.

Zonguldak Kömürspor mağazası kapatıldı, System.String[]

TFF 2. Lig takımı Zonguldak Kömürspor'un açtığı, 'Zonguldak Kömürspor Store'a beklenen destek gelmeyince mağaza kapandı.


TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor'a maddi gelir sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıllarda Valilik binası yanına Zonguldak Kömürspor Store açılmıştı. Büyük umutlarla açılan ve içerisinde Zonguldak Kömürspor'un lisanslı ürünlerinin satıldığı mağazadan beklenen destek gelmeyince kilit vurulmak zorunda kalındı.


Zonguldak Kömürspor Store'a kilit vurulmasının ardından kırmızı-lacivertli takımın bir projesi daha yok oldu. - ZONGULDAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:06 Kaynak: İHA
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