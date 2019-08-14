Son Dakika Haberleri: Zonguldak Kömürspor, Mehmet Gürkan Öztürk'ü transfer etti
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Zonguldak Kömürspor, Mehmet Gürkan Öztürk'ü transfer etti

43 dakika önce

Zonguldak Kömürspor, Bandırmaspor'un 30 yaşındaki forvet oyuncusu Mehmet Gürkan Öztürk'ü renklerine bağladı.

Zonguldak Kömürspor, Mehmet Gürkan Öztürk'ü transfer etti, System.String[]
Zonguldak Kömürspor, Bandırmaspor'un 30 yaşındaki forvet oyuncusu Mehmet Gürkan Öztürk'ü renklerine bağladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Zonguldak Kömürspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-lacivertli takım dış transfer çalışmaları kapsamında Bandırmaspor'un 30 yaşındaki tecrübeli forvet oyuncusu Mehmet Gürkan Öztürk'ü kadrosuna kattı.

Aydınspor 1923 altyapısında yetişen 30 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusu Mehmet Gürkan Öztürk, Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor, Kartalspor, Körfez Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü, Niğde Anadolu Futbol Kulübü ve Bandırmaspor formalarını giydi.

Golcü oyuncu Özkan'ın Süper Lig'de 1, TFF 1. Lig'de 7, TFF 2. Lig'de 201, TFF 3. Lig'de 97 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 15 maçı bulunuyor. - ZONGULDAK
Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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