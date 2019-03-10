Zonguldak Kömürspor - Menemen Belediyespor: 1-2
8 dakika önce
STAT: Kemal KöksalHAKEMLER: Alkım Aksoy (xx), Kadir Kantekin (xx), Hüseyin Can (xx)ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx)- Kamil (xx), Emre (xx), Okan Duran (xx), Semih (xx)(Dk.82 Mehmet ), Cömert (x)(Dk.40 Mustafa x), Berkan (xx), Hüseyin (x)(Dk.
STAT: Kemal Köksal
HAKEMLER: Alkım Aksoy (xx), Kadir Kantekin (xx), Hüseyin Can (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx)- Kamil (xx), Emre (xx), Okan Duran (xx), Semih (xx)(Dk.82 Mehmet ), Cömert (x)(Dk.40 Mustafa x), Berkan (xx), Hüseyin (x)(Dk.68 Gencay x), Turan (xx), Mert (xx), Okan Eken (x)
MENEMEN BELEDİYESPOR: Necati (xx)- Veli (xx), Alberk (xx), Semih (x)(Dk.41 Ercan xx), Taşkın (xx), Mustafa (xx), Umut (x)(Dk.61 Hüseyin xx), Mahmut (xx), Rıdvan (xx), Okan (xxx), Ali (xx)(Dk. 80 Murat)
GOL: Dk. 27 Kamil (Zonguldak Kömürspor), Dk.16 Okan, Dk. 90 (penaltı) Taşkın (Menemen Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk. 90 Okan Eken (Zonguldak Kömürspor)
SARI KART: Emre, Turan (Zonguldak Kömürspor), Semih, Mustafa, Mahmut, (Menemen Belediyespor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Menemen Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.
16'ncı dakikada, Okan'ın ceza sahasının sağ üst çizgisinden şık vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
27'nci dakikada ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruşta Hüseyin'in ortasına yükselen Kamil, kafa golüyle takımına beraberliği getirdi: 1-1.
43'üncü dakikada Hüseyin'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içine gönderdiği topa Okan'ın vuruşu üstten auta çıktı.
90'ıncı dakikada kornerden gönderilen topa Okan Eken'in müdahalesini elle olduğunu değerlendiren hakem, penaltı noktasını gösterdi. Taşkın'ın kullandığı penaltıda top ağlarla buluştu: 1-2.
- Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:22 Kaynak: DHA
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