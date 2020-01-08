Zonguldak Kömürspor, Muhammet Beşir'i kiraladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Zonguldak Kömürspor, Muhammet Beşir'i kiraladı - Son Dakika Spor

Zonguldak Kömürspor, Muhammet Beşir'i kiraladı

6 saat önce

Zonguldak Kömürspor, Samsunspor'un 23 yaşındaki forvet oyuncusu Muhammet Beşir'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Zonguldak Kömürspor, Muhammet Beşir'i kiraladı, System.String[]

Zonguldak Kömürspor, Samsunspor'un 23 yaşındaki forvet oyuncusu Muhammet Beşir'i kiralık olarak kadrosuna kattı.


TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden temsilcisi Zonguldak Kömürspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-lacivertli takım ligin ilk yarısında Kırıklarelispor'da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Muhammet Beşir'i transfer etti. Beşir, kente gelerek Zonguldak Kömürspor'la antrenmanlara çıkmaya başladı.


Aralıkspor altyapısında yetişen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Muhammet Beşir, sırasıyla 1461 Trabzon, Trabzonspor, Şanlıurfaspor, Yılport Samsunspor ve GMG Kırklarelispor formalarını giydi.


Beşir, Süper Lig'de 7, TFF 1. Lig'de 18 ve TFF 2. Lig'de 37 ve Türkiye Kupası'nda ise 11 maçta forma giydi.


Genç forvetin Samsunspor forması ile 2 golü bulunuyor. - ZONGULDAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Zonguldak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:32 Kaynak: İHA
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