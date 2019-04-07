Zonguldak Kömürspor - Sivas Belediyespor: 4-1

STAT: Kemal Köksal
HAKEMLER: İlker Yasin
Avcı (xx), Mehmet Vargün (xx), Ufuk Uğurku (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) - Semih (xxx) (Dk. 84 Akif), Cömert (xxx), Kamil (xxx), Doğukan (xx), Berkan (xx), Turan (xxx), Hüseyin (xxx) (Dk. 67 Okan xx), Tezcan (xx) (Dk. 79 Sabri), Emre (xx), Mert (x)
SİVAS BELEDİYESPOR: Ahmet (x) - Murat (x), Eray (x) (Dk. 67 Gökhan x), Berkay
(x) (Dk. 88 Güray), Aykut (x), Serkan
(xx), Ali (xx), Kerem (x), Alpay (x) (Dk. 63 Alperen x), Mustafa (xx), Ömer Faruk (xx)
GOLLER: Dk. 55 Hüseyin, Dk. 60 Cömert, Dk. 65 Turan, Dk. 81 Semih (Zonguldak
Kömürspor) - Dk. 90 (P) Ömer Faruk (Sivas
Belediyespor)
SARI KARTLAR: Cömert, Hüseyin, Doğukan, Mert, Semih (Zonguldak Kömürspor) - Murat, Emre, Kerem (Sivas Belediyespor) TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor kendi sahasında Sivas Belediyespor'u 4-1 yendi.
55'inci dakikada Hüseyin'in ceza sahası dışından köşeye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-0.
60'ıncı dakikada Turan'ın şık pasında kaleciyi geçen Cömert topu ağlara gönderdi: 2-0.
65'inci dakikada Kamil'in pasında ceza sahasında kaleciyi geçen Turan topu ağlarla buluşturdu: 3-0.
81'inci dakikada Semih'in ceza sahası dışından şık vuruşu ağları havalandırdı: 4-0.
90'ıncı dakikada sol kanattan ceza sahası içine gönderilen topa Mert'in eliyle müdahale ettiği kararını veren hakem penaltı noktasını gösterdi. Ömer Faruk penaltı atışını gole çevirdi: 4-1.