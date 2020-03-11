Zonguldak Kömürspor taraftarlarından spor adamına plaket

Zonguldak Kömürspor, tribün liderleri Zonguldak Kömürspor A takıma ve altyapıya destek veren işadamı Alaattin Kurnaz'a teşekkür plaketi verdi.



TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden temsilcimiz Zonguldak Kömürspor'un tribün liderleri Zeki Beybeyoğlu, Miraç Balcı, Taner Arslantürk ve Bora Amasralı A takıma maddi ve manevi destek veren Gelikspor Yönetim Kurulu Üyesi ve ve işadamı Alaattin Kurnaz'ı ziyaret etti. Tribün Liderleri ziyaretin ardından desteklerinden dolayı işadamı Kurnaz'a teşekkür plaketi verdi. İşadamı Alaattin Alattin Kurnaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Zonguldak Kömürspor'un her zaman yanında olacağının sözünü verdi. - ZONGULDAK