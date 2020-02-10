Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan: "Hala play-off şansımız var" - Son Dakika
Son Dakika Spor Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan: 'Hala play-off şansımız var' - Son Dakika Spor

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan: "Hala play-off şansımız var"

6 saat önce

TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor'da Teknik Direktör Serkan Afacan, kendi sahalarında 2-0 mağlup oldukları Sancaktepe Belediyespor maçına değerlendirirken, hala play-off şanslarının olduğunu vurguladı.

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan:

TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor'da Teknik Direktör Serkan Afacan, kendi sahalarında 2-0 mağlup oldukları Sancaktepe Belediyespor maçına değerlendirirken, hala play-off şanslarının olduğunu vurguladı.


Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan, Sancaktepe karşısında iyi mücadele ettiklerini ve pozisyonlar da bulduklarını söyleyerek, hatalardan ders çıkaracaklarını ve halen play-off şanslarının olduğunu söyledi.


"Sancaktepe karşısında iyi mücadele ettik"


Afacan, Sancaktepe karşısında iyi mücadele ettiklerini söyleyerek, "Öncelikle takımımı tebrik ediyorum. Bu saha şartlarına rağmen iyi mücadele ettiler. İlk yarıda bir kaç pozisyonumuz var değerlendiremedik. Özellikle federasyon temsilcileri bu sahada maç oynanabileceğine nasıl karar verdiler hala aklım almıyor. Oyun anlamında aslında ortada bir oyundu. Sancaktepe bu ligin önemli takımlarından bir tanesi. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Önemli pozisyonlarımız var. Bir tane hızlı çıktıkları topta gol attılar. Bizim de iki üç tane pozisyonumuz var" dedi.


"Sezonun en kötü hakemleri bu maça verilmiş"


Sezonun en kötü hakemlerinin kendi maçlarına verildiğini ifade eden Afacan, "Özellikle ikinci yarı hiç istemesem de oyunun paydaşı hakemler hakkında yorum yapmak istiyorum. Sezonun en kötü yönetimini sağlayan bir hakem triosuyla karşı karşıyaydık. Beni endişelendiren en önemli durumda buydu. Böyle olmaması gerekiyordu. Bu tür maçlara daha önemli maçların verilmesi gerekiyor. Bazen kaybediyoruz. Bazen de öğreniyoruz. Bu öğrendiğimiz maçlardan bir tanesi. Play-off sınırı ile 3 puan var. Bunu sonuna kadar takip etmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. - ZONGULDAK

Sancaktepe, Zonguldak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:06 Kaynak: İHA
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