Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan: "Hacettepespor'u yenmek istiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan: 'Hacettepespor'u yenmek istiyoruz' - Son Dakika Spor

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan: "Hacettepespor'u yenmek istiyoruz"

7 saat önce

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan 23. hafta mücadelesinde deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Çorum FK maçı ve çarşamba günü deplasmanda oynayacakları Hacettepespor maçlarına değindi.

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan:

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan 23. hafta mücadelesinde deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Çorum FK maçı ve çarşamba günü deplasmanda oynayacakları Hacettepespor maçlarına değindi.


Zonguldak Kömürpor Teknik Direktörü Serkan Afacan, Çorum FK karşısında 2-0 geriye düştüklerini ancak müthiş bir geri dönüş yakaladıklarını söyleyerek, kazanacakları maçta puan kaybettiklerini söyledi. Afacan ayrıca, çarşamba günü deplasmanda oynayacakları Hacettepespor maçını ne yapıp edip kazanacaklarını vurguladı.


"Galibiyeti kaçırdık"


Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan, galibiyeti kaçırdıklarını söyleyerek, "Çorum maçı bu sezonun en kötü maçlarından bir tanesiydi. 2-0 mağlubiyetle soyunma odasına girip ikinci yarıda müthiş bir geri dönüş yaşadık. Hatta Serhat'ın son dakikada direkten dönen bir topu var. 3-2 galip de gelebilirdik ama 2-2 berabere bitti. İnanın bir teknik adam buna sevinmeli fakat geri dönerken ben çok üzgündüm. Mutlak galibiyet için gitmiştik. Galip gelebileceğimiz bir maçtı. Fakat 2-2 ile şehrimize döndük. Hacettepespor'u ne yapıp edip yeneceğiz. Çarşamba günü Hacettepespor maçımız var. Genç ve koşan bir takım. Oradan galibiyetle şehrimize döneceğiz. Bir de bizleri Çorum'da destekleyen taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.


"Her maç bizim için final"


Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan, her maçın kendileri için final olduğunu da belirterek, "Play-Off'tan tabii ki vazgeçmiş değiliz. Artık maç maç düşünmemiz lazım. Çünkü farklı skorlar alınmaya başlandı. Düşme potasında olan takımlar var yukarıya tutunmaya çalışan takımlar var. Ama bizim için her maç final. Her maçı kazanmak istiyoruz. Hedefimizden uzaklaşmış değiliz" diye konuştu. - ZONGULDAK

Hacettepespor, Zonguldak, Çarşamba, Çorum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:01 Kaynak: İHA
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