Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan: "Oyuncularımız sağlıkları için evde kalsınlar" - Son Dakika
Son Dakika Spor Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan: 'Oyuncularımız sağlıkları için evde kalsınlar' - Son Dakika Spor

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan: "Oyuncularımız sağlıkları için evde kalsınlar"

6 saat önce

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan, korona virüs ve takımın gidişatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan:

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan, korona virüs ve takımın gidişatı hakkında açıklamalarda bulundu. Afacan, futbolcularına evlerinde kalma çağrısı yaptı.


TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor'da Teknik Direktör Serkan Afacan korona virüs nedeniyle memleketlerine döndüklerini söyleyerek, sağlıklarını korumak için oyuncularının evde kalmalarını istedi. Afacan ayrıca oyuncuların performanslarını korumak için uzaktan eğitim verildiğini söyledi.


"Ülkemiz canla başla korona virüs ile uğraşıyor"


Serkan Afacan, ülkenin canla başla korona virüs ile uğraştığını söyleyerek, "Biliyorsunuz korona virüs nedeniyle herkes memleketine döndü. Oyuncularımızla birlikte bizler de döndük. Liglerin ne zaman başlayacağı belirsiz. Ülkemiz korona virüs salgını ile canla başla uğraşıyor. Biz de Bakanlığımızın evde kal çağrısına uyarak evde kalıyoruz. Futbolcularımıza buradan çağrı yapıyorum sokağa çıkmasınlar. İnşallah ülkemiz bunu da atlatacak. Bizler de üzerimize düşen görevi yapacağız" diye konuştu.


"Oyuncuların performansları uzaktan kontrol ediliyor"


Oyuncuların performanslarının uzaktan kontrol edildiğini ifade eden Afacan, "Oyuncularımızın formlarını korumak için plan program yaptık. Oyuncular bu hareketleri evde yapabilecek şekilde. Hocamız hem yazılı hem de videolu şekilde oyunculara günlük gönderiyor. Bizler de bu sayede oyuncularımızın formlarını koruyoruz. Biraz ayrı kalacağız ama sağlığımız daha önemli. Oyuncularımın sonuna kadar arkalarındayım" şeklinde konuştu.


"Taraftarımızla bütünleşeceğimiz günü bekliyoruz"


Afacan, taraftarla bütünleşecekleri günü beklediklerini belirterek, "Zonguldak Kömürspor büyük bir camia. Taraftarımız ve camiamızı biraz özleyeceğiz ama şu an için en doğrusu evde kalmak. Sizleri çok özleyeceğiz. Ama önceleğimiz bu korona virüsü bir an önce yenmek. Korona virüsü yendiğimizde yine taraftarımızla bütünleşerek kalan maçlarımızı oynayacağız. Ben inanıyorum ligi en iyi yerde bitireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:29 Kaynak: İHA

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