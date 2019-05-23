Zonguldak Kömürspor'un eski hocasına süpriz davet

Zonguldak Kömürspor'un 49 yaşındaki tecrübeli teknik adamı Şenol Demir, davet üzerine Kocaeline giderek Ergene Velimeşespor-Nevşehir Belediyespor arasında oynanan 2.Lige yükselme play off maçını yakından takip etti.

Zonguldak Kömürspor'un 49 yaşındaki tecrübeli teknik adamı Şenol Demir, davet üzerine Kocaeline giderek Ergene Velimeşespor-Nevşehir Belediyespor arasında oynanan 2.Lige yükselme play off maçını yakından takip etti.



TFF 2.Lig takımı Zonguldak Kömürspor'da şampiyonluk yaşayarak bir çok profesyonel takımın talip olduğu 49 yaşındaki tecrübeli teknik adam Şenol Demir'e teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak 2.Lig takımı Sivas Belediyespor'un talip olduğu ve ancak yaşanan prüzler nedeniyle anlaşmadan son anda vazgeçilen Demir'e bir süpriz davet daha geldi. 49 yaşındaki tecrübeli teknik adam bugün Kocaelin'de Ergene Velimeşespor-Nevşehir Belediyespor arasında oynanan 2.Lige yükselme play off maçına davet edildi. Demir bugün oynanan karşılaşmada protokol tribününde yerini alarak maçı yakından takip ediyor. İki takımında Demir'i yakından takip ederek takımın başına geçirmek istediği öğrenildi. - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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