Son Dakika Haberleri: Zonguldak Kömürspor'un eski hocasına süpriz davet

Zonguldak Kömürspor'un eski hocasına süpriz davet

12 saat önce

Zonguldak Kömürspor'un 49 yaşındaki tecrübeli teknik adamı Şenol Demir, davet üzerine Kocaeline giderek Ergene Velimeşespor-Nevşehir Belediyespor arasında oynanan 2.Lige yükselme play off maçını yakından takip etti.

Zonguldak Kömürspor'un eski hocasına süpriz davet, System.String[]
Zonguldak Kömürspor'un 49 yaşındaki tecrübeli teknik adamı Şenol Demir, davet üzerine Kocaeline giderek Ergene Velimeşespor-Nevşehir Belediyespor arasında oynanan 2.Lige yükselme play off maçını yakından takip etti.

TFF 2.Lig takımı Zonguldak Kömürspor'da şampiyonluk yaşayarak bir çok profesyonel takımın talip olduğu 49 yaşındaki tecrübeli teknik adam Şenol Demir'e teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak 2.Lig takımı Sivas Belediyespor'un talip olduğu ve ancak yaşanan prüzler nedeniyle anlaşmadan son anda vazgeçilen Demir'e bir süpriz davet daha geldi. 49 yaşındaki tecrübeli teknik adam bugün Kocaelin'de Ergene Velimeşespor-Nevşehir Belediyespor arasında oynanan 2.Lige yükselme play off maçına davet edildi. Demir bugün oynanan karşılaşmada protokol tribününde yerini alarak maçı yakından takip ediyor. İki takımında Demir'i yakından takip ederek takımın başına geçirmek istediği öğrenildi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 05:44 Kaynak: İHA
Ergene, Nevşehir, Zonguldak, Spor
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