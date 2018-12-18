Son Dakika Haberleri: Zonguldak Kömürspor'un Kamp Programı Belli Oldu

Zonguldak Kömürspor'un Kamp Programı Belli Oldu

4 saat önce

TFF 2. Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında 23 Aralık Pazar günü tesislerinde toplanarak top başı yapacak.

Zonguldak Kömürspor'un Kamp Programı Belli Oldu, System.String[]
TFF 2. Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında 23 Aralık Pazar günü tesislerinde toplanarak top başı yapacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, ilk yarıyı 20 puanla 11. sırada tamamladı. Kırmızı-lacivertli takımın ikinci yarı öncesinde kamp programı da belli oldu. Zonguldak Kömürspor, 23 Aralık Pazar günü tesislerinde toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.

Kırmızı-lacivertlilerde, burada yapılacak 1 haftalık hazırlık çalışmasının ardından ise oyunculara yılbaşı nedeniyle izin verilecek. Zonguldak Kömürspor, 2 günlük iznin ardından Antalya'da 10 günlük kampa girecek. Zonguldak temsilcisi, Antalya'da yapacağı hazırlık çalışmasında 3 ya da 4 hazırlık maçı yaparak ikinci yarı hazırlıklarını tamamlayacak ve Zonguldak'a geri dönecek. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:38 Kaynak: İHA

Aralık, Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Spor
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