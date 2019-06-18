Son Dakika Haberleri: Zonguldak Kömürspor'ûn yeni sezon açılış tarihi belli oldu
Son Dakika Spor Haber

Zonguldak Kömürspor'ûn yeni sezon açılış tarihi belli oldu

1 saat önce

Zonguldak Kömürspor 15 Temmuz Pazartesi günü kendi tesislerinde yeni sezonu açacak.

Zonguldak Kömürspor'ûn yeni sezon açılış tarihi belli oldu, System.String[]
Zonguldak Kömürspor 15 Temmuz Pazartesi günü kendi tesislerinde yeni sezonu açacak.

TFF 2.Lig takımı Zonguldak Kömürspor'un sezon açılış tarihi belli oldu. Zonguldak Kömürspor 15 Temmuz Pazartesi günü Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda sezonu açarak yeni sezon çalışmalarına başlayacak. 1 hafta kendi tesislerinde kamp yapacak olan Kırmızı Lacivertli takım bu sırada iç ve dış transferde anlaştığı oyuncuları da kampa dahil edecek. Diğer taraftan Zonguldak Kömürspor 1 haftalık kampın ardından oyunculara bir kaç gün izin vererek 1'inci etap kampa için Kızılcahamam ya da Bolu'ya gidecek. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:10 Kaynak: İHA
Zonguldak, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İsmail Küçükkaya, Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki tarihi yayının detaylarını anlattı Fikret Orman'dan Quaresma tepkisi: Parasını verin, gönderin gitsin Burak Yılmaz için flaş iddia: Lecce değil Fenerbahçe Model Ebru Şancı ve futbolcu eşi Alpaslan Öztürk, öpüşürken görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 14:35:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak Kömürspor'ûn yeni sezon açılış tarihi belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]