Zonguldak Kömürspor - Uşakspor: 0-1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor sahasında Uşakspor'a 1-0 mağlup oldu

Gelin adayı Solmaz, Seda Sayan'ın konserinde süper minisiyle kalça dansı yaptı

Bülent Korkmaz, Terim'le tartıştığı iddialarına cevap verdi: Saygısızlık yapmak gibi bir kişiliğim yok