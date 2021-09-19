STAT: Kemal KöksalHAKEMLER: Hasan Kaçar (xx), Serdar İla (xx), Birtan Yavuz (xx) ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (x) - Ali Osman (x), Hakan (xx), Emre (xx)(Dk.82 Rıdvan), Ertuğrul (x)(Dk.46 Atilla x), Şahinali (x)(Dk.82 Sefa), Aykut Emre (xx), Eyüp(x)(Dk.46 Oğuzhan x), Ercüment (xx), Mehmet (x), Fatih (xx)(Dk.79 Yiğit x)UŞAKSPOR: Umut (x)- Kerem (xx), Emre Can (xx), Sertan (xx), Erkan (x)(Dk.8 Amir x), Canberk (xx), Berkay (xx)(Dk.62 Erol x), Onurcan (xx), Mehmet (xx)(Dk.75 Noyan x), Ömer (xx)(Dk.75 Emir x), Tayyib(xx)(Dk.75 Yasin x)GOLLER: Dk.44 Mehmet (Uşakspor) KIRMIZI KARTLAR: Dk.6 Umut (Uşakspor) SARI KARTLAR: Eray, Hakan, Sinan (Zonguldak Kömürspor), Amir (Uşakspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor sahasında Uşakspor'a 1-0 mağlup oldu
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Zonguldak Kömürspor - Uşakspor: 0-1 - Son Dakika Spor