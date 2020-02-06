Zonguldak Kömürspor yönetiminden çağrı - Son Dakika
Son Dakika Spor Zonguldak Kömürspor yönetiminden çağrı - Son Dakika Spor

Zonguldak Kömürspor yönetiminden çağrı

7 saat önce

Zonguldak Kömürspor Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Cüntay, hafta sonu Zonguldak Kömürspor kendi sahasında konuk edeceği Sancaktepespor maçı öncesinde taraftara kenetlenme çağrısında bulundu.

Zonguldak Kömürspor yönetiminden çağrı, System.String[]

Zonguldak Kömürspor Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Cüntay, hafta sonu Zonguldak Kömürspor kendi sahasında konuk edeceği Sancaktepespor maçı öncesinde taraftara kenetlenme çağrısında bulundu.


Zonguldak Kömürspor Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Cüntay, 2 haftadır yükselişte olduklarını söyleyerek, Sancaktepespor'un güçlü bir ekip olduğunu ve taraftar desteğini ihtiyaçları olduklarını söyledi.


Cüntay şu ifadelere yer verdi; 'Geçtiğimiz hafta son dakikada bulduğumuz gol ile zorlu İnegöl deplasmanında değerli bir galibiyet aldık.Bu galibiyetin daha anlamlı hale gelmesi ise kendi sahamızda oynayacağımız Sancaktepe maçında alacağımız galibiyete bağlı.Rakibimiz sıralamada üçüncü ve su anki form seviyesi ile de takdir edilen bir ekip. Bu maçta takımımıza inanıyor, sahadaki mücadelemizin ise cefekar Zonguldak Kömürspor taraftarının desteğiyle büyüyeceğine inanıyoruz.Bu hafta onlara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olacak.Bizi yanlız bırakmasınlar, büyüğü küçüğü erkeği kadını herkes lütfen o gün statta olsun ve hakem son düdüğü çalana dek destek olsun.İnşallah bu maçın sonunda oluşacak tablo ile play off hattına bir adım daha yaklaşacağız"dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak, İnegöl, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:18 Kaynak: İHA
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