Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldı - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

İçişlerinin Bakanlığının genelgesiyle saat 20.00'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Sakarya'da kentin işlek adreslerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, Demokrasi ve Gar meydanlarının yanı sıra tarihi Uzun Çarşı boşaldı.

Karabük

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kentin en yoğun yerlerinden olan Kemal Güneş Caddesi ve Kent Meydanı boş kaldı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Safranbolu'da vatandaşlar evlerine çekildi. Özellikle hafta sonları binlerce turiste ev sahipliği yapan Safranbolu'nun Arnavut kaldırımlı sokakları sessizliğe büründü.

Zonguldak

Zonguldak'ta normal zamanlarda yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddelerinde sessizlik hakim oldu. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte vatandaşlar evlerine çekilirken, polis ekipleri bariyerlerle Gazipaşa Caddesi'ni kapattı. Kentte kalabalığın en fazla olduğu Madenci Anıtı'nın önü de boş kaldı.

Bartın

Bartın'da vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerden olan Hükümet Caddesi, Bülent Ecevit Bulvarı, Yukarı Çarşı ve Kemer Meydanı'nı saat 20.00 itibarıyla boşaldı.

Emniyet ekipleri, kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı.

Düzce

Düzce'de de sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Kent sakinleri evlerine çekildi. Anıtpark Meydanı, İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak'ta sessizlik hakim oldu.

Ekipler, kurallara uymayanlara idari para cezası kesti.

Bolu

Bolu'da da vatandaşların yoğunlaştığı Karaçayır ve Atatürk Orman Parkı ile kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi boşaldı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kenttin işlek nokta ve kavşaklarında denetleme yaptı. Kısıtlamaya uymayan ve maske takmayanlara idari para cezası uygulandı.

Kocaeli

Kocaeli'de de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu.

Polis ekipleri, kentin işlek yerleri ve ara sokaklarda devriye gezerken, kısıtlamanın başlamasına kısa süre kala bazı vatandaşların telaşla evlerine gitmeye çalıştıkları gözlendi.