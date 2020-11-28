ZONGULDAK - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kentin normal zamanlarda yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddelerinde sessizlik hakim oldu. Yasakların başlamasıyla birlikte vatandaşlar evlerine çekilirken, polis ekipleri bariyerlerle Gazipaşa Caddesi'ni kapattı. Normal zamanlarda kalabalığın en fazla olduğu kentin simgelerinden Madenci Anıtı önü de boş kaldı.