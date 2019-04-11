Zonguldak Köy Okullarını Dolaşarak Bilimi Sevdirdikleri Öğrencilerle Projelerini Sergilediler

Köy okullarını dolaşarak bilimi sevdirdikleri öğrencilerle projelerini sergiledilerZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, 25 yıllık sınıf öğretmenleri Zeynep (45) ile Ali Hasırcı (46) çifti, gönüllü olarak gittikleri köy okullarında yaptıkları bilimsel projelerle çocuklara bilimi öğretmeye devam ediyor.

Köy okullarını dolaşarak bilimi sevdirdikleri öğrencilerle projelerini sergilediler



ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, 25 yıllık sınıf öğretmenleri Zeynep (45) ile Ali Hasırcı (46) çifti, gönüllü olarak gittikleri köy okullarında yaptıkları bilimsel projelerle çocuklara bilimi öğretmeye devam ediyor. Köy okullarında okuyan öğrenciler, kaymakamlığın desteğiyle daha da büyüyen proje sayesinde tasarladıkları projeleri ilçe merkezindeki ilkokul öğrencilerine sergilemenin heyecanını yaşadı.



Şehit Hasan Yağlı İlkokulu'nda sınıf öğretmenleri Zeynep ve Ali Hasırcı çifti, Çaycuma Kaymakamlığı'ndan izin alarak 1.5 yıl önce başlattıkları 'Bilimi seviyor, bilimi keşfediyorum' projesi ile mesai saatleri dışında kendi özel araçlarıyla köy köy dolaşarak 33 ilkokulda 650 öğrenciye ulaştı. Hasırcı çifti, köy okullarının öğretmenleriyle birlikte çocuklarla arabalar, çamaşır makinesi, lamba, sese duyarlı ışıklar, asansör, araba park sensörleri, görme engelliler ve sokak hayvanlarına özel projeler geliştirdi. Kaymakamlığın ve iş insanlarının desteğiyle elde ettikleri bilim setlerini köy okullarına dağıtan Hasırcı çifti, Çaycuma Kültür Merkezi'nde 'Köy Okulları Bilim Şenliği' düzenledi. Şenliğe katılan 11 ilkokuldan 110 öğrenci ve 17 öğretmen, okullarında yaptıkları birbirinden güzel tasarım projelerini sergiledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de ilçedeki ilkokul öğrencileri servislerle sergiye taşıyarak öğrencilerin birbirleriyle tanışmasını ve bilimsel çalışmalarını birbirlerine tanıtmalarını sağladı. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın açılışını yaptığı sergi, veliler ve öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.



650 ÖĞRENCİYE ULAŞTILAR



Öğretmen Ali Hasırcı, köy okullarındaki çocukları bilimle tanıştırmak, sponsorlar bularak okullara bilim setleri kazandırmak ve sonunda bilim şenliği yaparak projeyi tamamladıklarını söyledi. Projeyle çocukların bilime duydukları ilginin arttığını gözlemlediklerini anlatan Ali Hasırcı, şöyle konuştu:



"Birleştirilmiş sınıflı köy ilkokullarını mesai saatlerimiz dışında gönüllü olarak dolaşarak öğrencilerimize bilimi sevdirmeyi amaçladık. Şimdiye kadar 20 okul 37 farklı sınıfta 650 öğrenciye ulaşmış durumdayız. Projemizin ikinci aşamasında sponsorluk çalışmaları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu sayede 15 köy ilkokuluna 30 adet bilim seti kazandırmış olduk. Şimdiki hedefimiz il ve ilçelerinde bulunan bütün köy ilkokullarına ulaşmaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bizler uygarlıktan, ilimden ve fenden kuvvet alıyor ve ona göre yürüyoruz. Öğrencilerimizin köylerden gelerek bugün burada projelerini sunuyor olmaları bizim için çok değerlidir. Bilim şenliğimizi ziyarete gelerek öğrencilerimize ve bizlere güç herkese, sponsorlarımıza teşekkür ederiz." Öğretmen Zeynep Hasırcı ise proje kapsamında ilçedeki bütün köy okullarına ulaştıklarını söyledi. Öğrencilerin proje üretirken yaşadıkları heyecan ve bilgi paylaşımının bu projenin önemini ortaya koyduğunu anlatan Zeynep Hasırcı, "Okullara kazandırdığımız bilim setleriyle de bugün sergimizi yaptık. Çok mutluyuz. Köy okullarındaki çocuklar genelde bu tür etkinliklerde uzak kalabiliyorlar. Bu anlamda proje bizim için çok önemli. Burada birlikte bir şeyler paylaşıyorlar. Bir çocuklar ne kadar erken bilimle tanışması bizim geleceğimizin garantisi gibi görüyoruz. Bu anlamda çocuklarımızı bilimle tanıştırmak istedik." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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